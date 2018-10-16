2018-10-16T13:39:26+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» помогает ветеранам предприятия

Бюджет совета ветеранов превысил 5,3 млн рублей
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Фото пресс-службыФото пресс-службы
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В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – ветеранам» пермский завод компании – филиал «ПМУ» – оказывает ветеранской организации предприятия финансовую поддержку. В 2018 году бюджет Совета ветеранов «ПМУ» превысил 5,3 млн рублей.

Сегодня в организации состоят 376 пенсионеров. Самые объёмные статьи расходов – это регулярная социально-материальная поддержка, единовременная материальная помощь к календарным праздникам и юбилейным датам, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий для ветеранов завода.

Работники пермского предприятия, вышедшие на заслуженный отдых, бесплатно наблюдаются у заводского терапевта, пользуются услугами стоматолога здравпункта предприятия. Они проходят курсы массажа и посещают бассейн. Для ветеранов «ПМУ» также предусмотрена финансовая помощь в приобретении лекарственных препаратов, проводятся кампании по вакцинации против гриппа и клещевого энцефалита.

За счёт предприятия для ветеранов «ПМУ» организуются торжественные вечера ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы и Дню пожилого человека. Этот праздник бывшие сотрудники завода отметили в октябре: собрались за накрытыми столами, пели любимые песни под аккомпанемент приглашённых музыкантов и танцевали. Выступил и творческий коллектив Совета ветеранов «ПМУ» - хор «Весёлая затея». Предприятие уже много лет арендует для репетиций ансамбля помещение, финансирует пошив концертных костюмов и работу руководителя хора.

Активна у ветеранов «ПМУ» и спортивная жизнь. Бывшие заводчане участвуют и занимают призовые места в спартакиадах ветеранов города и края, ежегодно выставляют несколько составов для участия в спортивном мероприятии Индустриального района – Кубке ветеранов.

Ежегодно ветераны «ПМУ» при поддержке профсоюзного комитета завода отправляются в путешествие в один из городов России. Пенсионеры уже посетили Челябинск, Тюмень, Казань, а в этом году побывали в древних столицах пермской земли – Чердыни и Соликамске.

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