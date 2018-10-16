2018-10-16T13:13:54+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили мать, ребенок которой выпал из коляски и погиб

Тело малыша она спрятала в шкаф
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кунгуре осудили 36-летнюю местную жительницу, чей ребенок погиб после того, как выпал из коляски.

Напомним, весной в многодетной семье из Кунгура случилась трагедия: погиб 4-месячный мальчик, один из близнецов. В один из апрельских дней мама готовила ужин, когда услышала детский плач. Один из ее детей случайно уронил коляску, в которой были 4-месячные близнецы - мальчик и девочка. Они вскоре успокоились. Но после этого мальчик стал вялым, и на следующий день умер. Мама спрятала его тело в шкаф и прикрыла стопкой белья. Но девочка тоже почувствовала себя дурно. Тогда женщина призналась во всем мужу, тот вызвал медиков.

Девочку увезли в больницу. Против многодетной мамы возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», но вскоре его переквалифицировали на «оставление в опасности». Женщина признала себя виновной и раскаялась.

- По решению суда ей назначили 300 часов общественных работ, - рассказали в мировом судебном участке № 2 города Кунгура. - Приговор вступил в законную силу в октябре.

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