2018-10-15T14:17:15+03:00
Общество

На улице Сибирской построят два фонтана и велодорожку

Пермякам предлагают выбрать внешний вид фонтанов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Возле танка собираются установить два одинаковых фонтанаВозле танка собираются установить два одинаковых фонтана
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Бульвар на улице Сибирской - от улицы Революции до площади Карла Маркса - в течение ближайших полутора лет капитально отремонтируют. Тротуары выложат плиткой, между бульваром и трамвайными путями проложат велодорожку. А главное изменение - у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу восстановят фонтаны, которые были сооружены еще в 30-х годах и уже давно не функционируют. На их месте расположены цветочные клумбы.

- Фонтаны будут одинаковыми, симметрично расположенными с обеих сторон танка, - рассказала заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми Илюса Збруева.

Институт территориального планирования подготовил четыре эскиза фонтанов. Они выложены на сайте городской администрации http://www.gorodperm.ru, и до 31 октября пермяки смогут проголосовать за понравившийся вариант.

- В апреле 2019 года проект должен быть готов, и в течение года все работы должны завершиться, - пояснила Илюса Збруева. - Бульвар будет отремонтирован к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Справка «КП»

Бульвар на улице Сибирской был заложен осенью 1929 года. Ранее эта территория находилась за пределами города. После войны скверу дали имя - бульвар Советской Армии. Последний раз бульвар капитально ремонтировали в 1970-х годах.

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