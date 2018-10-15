Вице-премьер Ольга Антипина о новых больницах, Чусовском мосту и стипендиях для студентов

СЕГОДНЯ 07:44 2018-10-15T07:50:47+03:00

Первый заместитель председателя краевого правительства рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) о проекте бюджета Прикамья на ближайшие три года

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В четверг в Перми прошли публичные слушания по проекту краевого бюджета на 2019–2021 годы. Главный финансовый документ региона представила первый председатель краевого правительства Ольга Антипина. Вице-премьер рассказала об основных параметрах бюджета слушателям Радио «Комсомольская правда».

О деньгах на развитие региона

- Традиционно бюджет у нас - социально ориентированный. 70 процентов расходов будет направлено на образование, здравоохранение, культуру, спорт, социальную защиту.

Но невозможно все средства тратить только на текущие нужды. И как любая семья всегда планирует: что мы будем покупать завтра, как будем улучшать свое благосостояние, - так и при формировании бюджета края мы смотрим, как будем жить завтра, какие у нас приоритеты. Довольно долго в бюджете на развитие закладывалась малая доля средств – порядка 6-7 процентов. Но, начиная с 2018 года, мы увеличили эти расходы. И теперь 20 процентов расходов бюджета направляется на развитие, то есть на строительство новых объектов и реконструкцию старых, на приобретение современного оборудования. И в течение ближайших трех лет мы намерены эту долю сохранить.

Средства будут направлены на строительство школ, детских садов, больниц. Но не только строительство. Если мы сдаем школу, мы должны приобрести для нее столы, технику. Если сдаем больницу - современное медицинское оборудование. И даже построив детсад, надо купить туда игрушки и мебель.

О здравоохранении

- Основное направление расходов – здравоохранение. За 2019 год в эту отрасль будет направлено 46 миллиардов рублей, включая средства ФОМС. Предыдущие два года мы уделяли больше внимания амбулаторной помощи, нашим поликлиникам. Была принята большая программа по преобразованию внешнего вида поликлиник, по реструктуризации их работы, чтобы люди, которые обращались туда, могли получить медицинскую помощь или немедленно, или, встав в очередь, – в течение одних-двух суток. Доступны стали терапевты, практически везде к ним можно попасть не позже чем через двое суток.

Следующая тема – это специалисты узкого профиля. Здесь у нас есть проблемы, особенно в отдельных территориях, и мы будем этому уделять внимание. Большие средства выделяются на то, чтобы подготовить специалистов.

И дальнейшее направление – это стационар. Стационарная помощь должна стать не только доступной, но и качественной, независимо от того, в какой территории она оказывается. Это значит, надо насытить больницы оборудованием и научить специалистов работать с этим оборудованием, научить новым технологиям лечения.

Из всех стационаров для нас сейчас важнейшее направление – онкологические диспансеры. Им будет уделено наибольшее внимание в ближайшие два-три года.

Наш подход – создание несколько уровней оказания помощи, чтобы каждый житель, если он не получил помощь на районном уровне, мог получить ее в межтерриториальном центре, а если заболевание сложное, его оттуда могут направить в краевую больницу.

Об образовании

- Второе по значимости направление средств - образование. На него выделяется в следующем году 33 миллиарда рублей. Они пойдут на школы, детские сады, развитие дополнительного образования. Определенная доля средств запланирована на поддержку вузов, которые хоть и находятся в федеральном ведении, тем не менее, студенты – это тоже жители Пермского края. Для них предусмотрена поддержка научной деятельности, дополнительные губернаторские стипендии 225-балльникам, помощь в строительстве и переоборудовании общежитий и учебных корпусов.

О социальных выплатах

- Следующее по объемам расходов направление – социальная поддержка жителей Пермского края. Мы проиндексировали все социальные выплаты, которые должны производиться из средств бюджета, чтобы реальный уровень помощи не уменьшился по сравнению с предыдущим годом. И даже будут введены новые выплаты.

О зоопарке и галерее

- Очень большие объемы инвестиций будут направлены в объекты сферы культуры. За три года собираемся вложить в них почти 9 миллиардов рублей.

Как знают все жители края, в Перми строится зоопарк. Деньги на завершение его строительства заложены в проекте бюджета. Первую очередь зоопарка мы планируем сдать уже в 2019 году.

Предусмотрены средства в ближайшую трехлетку и на такие перспективные проекты как оперный театр и галерея. Мы очень хотим, чтобы эти объекты появились к 300-летию Перми.

О спорте для детей и взрослых

- Безусловно, будут выделяться деньги на объекты спорта, потому что один из наших приоритетов – здоровый образ жизни, приучаться к которому необходимо с самого детства. Мы приняли программу по обеспечению доступности спортивных объектов. Прежде всего, это касается спортивной инфраструктуры школ: спортзалов и пришкольных площадок, где могут заниматься жители окрестных территорий. В 2018 году в этом проекте приняли участие сто школ, а в следующем году этот список должен расшириться. И еще сто школ Пермского края будут принимать у себя взрослых людей.

О дорогах

– По сравнению с 2016 годом у нас расходы на строительство дорог выросли в полтора раза. В будущем году на эти цели будет направлено почти 8 миллиардов рублей, а за три года - 18 миллиардов.

В числе главных объектов - реконструкция Восточного обхода Перми, от Чусовского моста до Лядовской развязки, и сам Чусовской мост, который мы должны построить в ближайшие годы. Его строительство уже началось, идет отсыпка основания, и в будущем году работы перейдут в активную фазу. Заканчиваем обход Чусового, идут работы на обходе Куеды, продолжается реконструкция дороги на Березники

И будем строить дороги, которые свяжут существующие магистрали. С севера на юг есть трассы, а с востока на запад – их мало. Надо, чтобы дорожная сеть стала действительно сетью, «работала» в интересах прикамцев.

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В четверг губернатор будет представлять бюджет депутатам Законодательного собрания.