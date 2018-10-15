Тепло - будет

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-15T07:39:47+03:00

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Отопительный сезон в Перми давно начался, но от жителей города продолжают поступать жалобы об отсутствии тепла в квартирах. Причины разные - где-то произошла авария, где-то плохо сработала управляющая компания. Зачастую «управлялки» просто отфутболивают людей. Поэтому по поручению губернатора Пермского края Региональная служба по тарифам взяла на контроль все проблемы и жалобы жителей, в том числе и те, с которыми они обращаются в Инстаграм главы региона. В этой соцсети люди могут показать реальную ситуацию, а не то, что в официальных отчетах представляют управляющие компании. Так, с инспекционным выездом глава РСТ Антон Удальев побывал в Березниках, Кизеле и Горнозаводск. Не остался без внимания и краевой центр.

Вечером 9 октября в Кировском районе Перми Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края и Региональная служба по тарифам провели прием граждан по проблемам отопления. Как пояснили представители Администрации Кировского района, с начала отопительного сезона к ним поступило 36 заявлений об отсутствии тепла. После этого управляющие компании активизировали запуск тепла в жилые дома.

На телефон горячей линии Инспекции госжилнадзора Пермского края, проведенной с 1 по 9 октября 2018 года, поступило 1 319 звонков, из них: от жителей города Пермь – 1240 звонков, жителей муниципальных образований Пермского края поступило 79 звонков).

В небольшом здании управления муниципальным жилищным фондом Перми люди встали в очередь, чтобы задать свои вопросы.

- В доме холодно, приходится спать в одежде, - жалуется Екатерина Афанасьевна Тюлькина, жительница дома по ул. Закамская, 37б. – И постоянно так. У всех уже тепло включили, а у нас - нет. Я в первый раз к вам пришла, а то все в наше ЖКО ходила, чтобы нам сделали отопление нормально. Каждый год к ним обращалась, но они только через 12-13 дней включали.

Все обращения жителей были приняты специалистом Инспекции.

Как пояснили в ИГЖН, жительнице, по адресу Шишкина, 9, обратившейся с жалобой на отсутствие тепла, отопление восстановлено 11 октября. Все остальные жалобы находятся на контроле Инспекции.

— Если данные подтвердятся, привлечём виновных к административной ответственности, выдадим им предписание с указанным сроком исполнения. Причины разные — где-то произошла авария, где-то задержки по вине ресурсоснабжающих компаний. Но, как правило, в 70% вина за отсутствие отопления лежит на управляющих компаниях. На устранение проблем им требуется разное количество времени — это зависит от конкретной ситуации. Бывает, что уже через час жители перезванивают и благодарят за то, что ситуация разрешилась. В некоторых случаях для устранения причин требуются сутки-двое. В любом случае, ни одно обращение не остаётся без внимания, — отметил Александр Евсюков, начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

Если в многоквартирном доме возникли проблемы, связанные с некачественным предоставлением коммунальной услуги по отоплению (завоздушивание систем отопления, неравномерный прогрев нагревательных приборов, отсутствие отопления по некоторым стоякам или низкая температура теплоносителя, отсутствие подачи теплоносителя в многоквартирный дом), в первую очередь о них нужно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу организации, обслуживающей дом, или ресурсоснабжающей организации.

Такие службы должны обеспечивать круглосуточный прием обращений.

Если время идет, а мер никаких не принимается, второй звонок нужно сделать в местную администрацию.

Для оперативного рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения органы местного самоуправления поселений, городских округов организовывают в течение всего отопительного периода круглосуточное принятие и рассмотрение таких обращений.

Также, гражданину необходимо обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (г. Пермь, ул. Екатерининская, 78)

(Обращение может быть подано в электронной форме посредством «Интернет-приемной Пермского края» (www.reception.permkrai.ru) с использованием обязательной авторизации заявителя в ЕСИА, через ГИС ЖКХ (www.dom.gosuslugi.ru), в письменной форме по почте или лично непосредственно в Инспекцию с указанием фактов нарушения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг и точного адреса, для принятия мер).