2018-10-15T07:50:47+03:00
Общество

Пермякам предлагают выбрать внешний облик фонтанов на бульваре Советской Армии

Капитальный ремонт намечен на 2019-2020 годы
Константин КЯКИНЕН
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Фонтан в форме звезды (для продольной конфигурации возможно соединить две чаши в форме «звезда» отсыпкой из инертного материала или цветником)Фонтан в форме звезды (для продольной конфигурации возможно соединить две чаши в форме «звезда» отсыпкой из инертного материала или цветником)
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Пермяки смогут проголосовать за понравившийся эскиз фонтанов, которые будут восстановлены в 2020 году к 75-летию празднования 75-й годовщины Победы. На конкурс выставлено четыре варианта.Сейчас подрядная организация разрабатывает проект будущего облика бульвара. Голосование продлится до 31 октября.

Прямоугольный фонтан наклонно-каскадного типа со спокойными струями

Прямоугольный фонтан наклонно-каскадного типа со спокойными струями

- Бульвар им. Советской Армии давно требует капитального ремонта, - отметила заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми Илюса Збруева. - В 2012-2013 годах был произведен частичный ремонт дорожек. К 75-й годовщине Победы необходимо привести бульвар в порядок, в том числе реконструировав фонтаны.

Продольный фонтан с круглыми чашами у оснований и типом струи «Тюльпан»

Продольный фонтан с круглыми чашами у оснований и типом струи «Тюльпан»

На бульваре Советской Армии находятся мемориал, посвященный ратным подвигам Уральского Добровольческого Танкового корпуса, скульптура «Разорванное братство», состоящая из скульптурной композиции и мраморных плит с именами погибших воинов-интернационалистов.

Прямоугольный фонтан с водной гладью (возможны варианты со спокойными струями)

Прямоугольный фонтан с водной гладью (возможны варианты со спокойными струями)

Бульвар является популярным местом прогулки и отдыха жителей и гостей города. Он был заложен по улице Сибирской от улицы Революции до улицы Белинского осенью 1929 года. В конце 1930-х годов были сооружены фонтан и установлены скульптурные композиции. После войны сквер переименовали в бульвар им. Советской Армии. Напротив Дома офицеров была создана площадь, центром которой стал мемориал, посвященный Уральскому Добровольческому корпусу. В 1970-х годах его капитально реконструировали, обновили породы деревьев, выложили дорожки плиткой.

Голосование проходит с 15 до 31 октября включительно по ссылке.

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