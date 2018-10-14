2018-10-14T16:52:51+03:00
Дом. Семья

12 умилительных фото щенков с выставки собак в Перми

Цена за некоторых из них достигает 60 тысяч рублей
Елена КОНОВА
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Малыши-самоедыМалыши-самоедыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На «Пермской ярмарке» в очередной раз проходит выставка собак. Посетителей, конечно, очень много – есть на кого посмотреть. Тут и китайская хохлатая собака с постоянно высунутым наружу языком, и сенбернар, очень похожий на Куджо, пса из романов Стивена Кинга, только добрый и ласковый. Мы решили узнать, щенки каких пород представлены на выставке, сколько они стоят и кому подойдут.

Как сейчас говорят, бивер – это новый йоркширский терьер. Такой же маленький, но другого окраса.

- Ее зовут Аризона – Долина грез, - говорит заводчица. – Щенки биверов стоят от 40 тысяч рублей. Они подойдут людям без маленьких детей, ответственным хозяевам. За биверами нужен деликатный уход, придется покупать дорогие шампуни. С такими собаками легко путешествовать – они маленькие, удобные и спокойные.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На выставке были и самоеды, которые сейчас очень популярны. Кажется, что около тебя скачет пушистое белое облако.

- Щенятам всего три месяца, - показывает хозяйка рукой на малышей. - Самоеда можно купить за 30 тысяч рублей, и вы об этом не пожалеете. Собаки обожают детей, они активные и ласковые. Но гулять с ними надо не менее 2 часов в день.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Маленькая длинноухая собачка с глазами-пуговицами – это кавалер кинг чарльз. Такая собака была у Шарлотты, героини известного сериала «Секс в большом городе».

- Это очень компанейская порода, подстраивается под характер человека, - говорит заводчица. – Она очень ненавязчивая, идеально подходит для семьи с маленькими детьми. Стоит кавалер кинг чарльз от 50 тысяч рублей.

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Джек рассел терьеров на выставке было целых четверо. Все активные, прыгучие и неугомонные.

- Это очень популярная порода собак, они характером напоминают такс, - говорит заводчица. – Цена – от 20 тысяч рублей.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Неподалеку в кружке стоят дети. Вызывает всеобщий восторг собака породы шелти – малышка Ирландия. Стоимость собаки – 20 тысяч рублей и выше.

- Она универсальна: с шелти можно и дома сидеть, и спортом заниматься, - говорит заводчица. – Мы с ней и на сплавы уезжаем, и в горы поднимаемся.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Умиление вызвал и 3-месячный Кекс: песик породы арлекин. Это предок пуделя, можно сказать, мини-пудель.

- Это очень умные и неприхотливые собаки, с детьми ладят прекрасно, - говорит хозяйка малыша. - Стоят арлекины от 30 тысяч рублей.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Щенок австралийской овчарки стоит 20 тысяч рублей. По словам заводчицы, от других овчарок эту отличает способность самостоятельно принимать решения.

- Невероятно умная собака, - говорит заводчица. – Вот Тиша у нас еще маленькая, но уже все понимает.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

6-месячный щенок Церри не сидит на месте и все пытается поиграть со взрослой подругой, а та только огрызается. Керри блю терьер – это миниатюрная версия черного терьера.

- Терьеры не линяют, но их надо часть стричь, - говорит заводчица. – Они активные, темпераментные, хорошо ладят с детьми, ориентированы на человека. Можно сказать – собака с интеллектом. Щенки стоят 25 тысяч рублей и выше.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Толпа стоит и у крохи-шпица – маленького пухлого комочка. Его зовут Элвин – в четь одноименного фильма про бурундуков.

- Шпицы стоят 20-25 тысяч рублей, - говорит заводчица. – Идеальны для тех, кому нужна спокойная и неприхотливая комнатная собачка.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А популярные вельш корги обойдутся вам в 60 тысяч рублей.

- Имен у щенков нет, мы зовем их просто «куть-куть», - смеется заводчица. – Они настолько милые и обаятельные, что глаз от них не оторвать.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще одна необычная порода, представленная на выставке, - это китайская хохлатая. Цена за щенка начинается от 30 тысяч рублей. За собакой нужен очень тщательный уход: правильное дорогое питание, стрижки, постоянное посещение ветеринара.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А собака породы вест-хайленд-уайт-терьер, несмотря на размеры, является отличным охотником и хорошим другом.

- Щенки стоят от 40 тысяч рублей, - рассказала владелица собаки. - Главное - это правильно ухаживать за шерстью.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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