2018-10-14T15:00:48+03:00
Общество

Пермская актриса Марина Федункив в шутку избила стулом известную певицу

Так она спародировала футболиста Кокорина, который напал со стулом на чиновника
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео из instagram @marina_phedunkivСкриншот с видео из instagram @marina_phedunkiv
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Пермская актриса Марина Федункив в очередной раз рассмешила подписчиков пародией на скандальную тему. В ролике она выпивает вместе с певицей Анной Плетневой, а затем хватается за стул и избивает ее. После этого Марину Федункив выводят из ресторана. В зал входит официант, видит лежащую певицу и сетует из-за того, что она с ним не сфотографировалась. Но затем решает сделать селфи прямо так, на фоне лежащей Анны Плетневой.

marina_phedunkivmarina_phedunkiv
Марина Федункив избила стулом Анну Плетневу
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Пародию Марина Федункив сопроводила хэштегом #федункивкокоринамамаева и добвила фразу «или опять всему виной не привинченные стулья». Актриса намекает на скандал вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. По данным следствия, спортсмены, отмечая десятилетие дружбы, избили водителя, а примерно час спустя - главу департамента минпромторга. На видео видно, что Александр Кокорин замахивался на чиновника стулом. Сейчас футболисты находятся в СИЗО,

Кстати, недавно портреты футболистов с перечеркнутыми лицами появились на пермском стадионе «Звезда». Сотрудники учреждения не смогли пояснить, кто их развесил.

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