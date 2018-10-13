Пермяки могут помочь новорожденному Ярославу и его маме вернуться домой

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-13T14:50:38+03:00

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Крошечный Ярослав - мальчишка-торопыжка. Вместе со своей сестренкой-близняшкой Ириной малыш решил появиться на свет раньше срока.

Девочка родилась здоровенькая, а вот у ее братика во время родов случилось кровоизлияние в мозг. Уже два месяца мальчик живет с мамой в перинатальном центре, потому что дома нет специального медицинского оборудования для ухода за малышом - аспиратора и расходников: шприцов и зондов для кормления, аспирационных катетеров.

Как рассказали в благотворительном фонде "Дедморозим", из-за того, что центральная нервная система ребенка сильно пострадала, Ярослав не может глотать и есть сам.

- Мама Женя кормит сына через зонд и помогает убирать жидкость, которая мешает малышу дышать, - рассказывают волонтеры. - За два месяца в больнице Женя отлично научилась справляться с уходом. Теперь семье не терпится воссоединиться - маленькая Ирина живет с папой и бабушкой, вместе они очень ждут домой Ярослава и Женю. Тем более, что никаких показаний к тому, чтобы оставаться в больнице, у мальчика нет.

ВАЖНО

Как помочь Ярику и его семье

Чтобы врачи смогли отпустить мальчика домой, семье нужно приобрести комплект медицинского оборудования. Это пульсоксиметр, чтобы мама ребенка при малейшем ухудшении успела вызвать врача, шприцы, зонды для питания и лекарств. Такой комплект стоит 90 300 рублей - непосильная для семьи сумма.

Дорогие читатели, если вы готовы помочь малышу, инструкция, какими способами это сделать, есть на сайте "Дедморозим" - dedmorozim.ru.