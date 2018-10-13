"Пермь как Пермь". В московском метро открылась фотовыставка о нашем городе

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-13T09:51:14+03:00

На кадрах запечатлены красивые виды с городских улиц, а также фото с красочных фестивалей и театральных событий

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В галерее "Метро" на станции "Выставочная" филевской линии московского метро открылась новая выставка - "Пермь как Пермь". Как рассказали организаторы, в экспозиции представлены более 50 снимков о городе на Каме.

Москвичи и гости столицы могут увидеть пейзажи и виды Перми в разное время года, достопримечательности, а также известные инфраструктурные, исторические, архитектурные и индустриальные объекты.

фото с сайта московской мэрии

Есть снимки с театральных спектаклей, красочных фестивалей и спортивных мероприятий, которые в течение последних лет прошли в Перми. На фотоработах пермских художников можно увидеть реку Каму, Пермскую художественную галерею, оперный театр, Камскую ГЭС, Кунгурскую ледяную пещеру и Белогорский монастырь.

фото с сайта московской мэрии

- Новая экспозиция, открытая на площадке метро, - это пример позитивного культурного обмена между городами России, - говорит заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. - Мы очень надеемся, что нашим пассажирам понравится фотовыставка, посвященная истории, культуре и архитектуре Перми. Экспозиция будет открыта для посетителей до 31 октября, за это время ее смогут увидеть больше 100 тысяч человек.

Справка "КП"

«Галерея “Метро” — одна из самых посещаемых выставочных площадок Москвы. В день через нее проходят около шести тысяч человек.