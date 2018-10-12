На пермском стадионе «Звезда» появились перечеркнутые изображения Павла Мамаева и Александра Кокорина

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-12T15:25:37+03:00

Вот такие фото появились у стадиона "Звезда" Фото: Константин КЯКИНЕН

Руководство стадиона не знает, кто это сделал

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12 октября на пермском стадионе «Звезда» неизвестные наклеили фотографии с перечеркнутыми фотографиями главных «героев» последних дней - футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Два снимка появились сегодня днем. Мы поинтересовались у работников стадиона, знают ли они о том, что фотографии Мамаева и Кокорина украшают теперь забор у 14 сектора.

- Это территория всеобщего пользования, - рассказал директор стадиона «Звезда» Евгений Мелешин. - Мы не видели еще эти фотографии. Сейчас, конечно, уберем.

Отметим, что и Александр Кокорин, и Павел Мамаев играли на стадионе «Звезда». Более того, 20 августа 2017 года Кокорин забил решающий мяч в ворота «Амкара». «Зенит» тогда победил 1:0. Павел Мамаев поучаствовал в победе «Краснодара» в Перми 10 декабря 2017 года.

Александр Кокорин забил решающий гол "Зенита" в матче с "Амкаром"Фото: Константин КЯКИНЕН

Напомним, что 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев были арестованы Тверским судом Москвы до 8 декабря. На футболистов заведено дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» за избиение трех человек.

По данным следствия, в понедельник, отмечая десятилетие дружбы, Кокорин и Мамаев избили водителя Виктора Соловчука рядом с гостиницей «Пекин», а примерно час спустя — главу департамента минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе.

Павел МамаевФото: Константин КЯКИНЕН

Стадион «Звезда» после закрытия профессионального клуба передан в краевую собственность, в Центр спортивной подготовки. На нем выступают мужская и женская команды «Звезда».