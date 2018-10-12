2018-10-12T15:25:37+03:00
Общество

На пермском стадионе «Звезда» появились перечеркнутые изображения Павла Мамаева и Александра Кокорина

Руководство стадиона не знает, кто это сделал
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Вот такие фото появились у стадиона "Звезда"Вот такие фото появились у стадиона "Звезда"Фото: Константин КЯКИНЕН
Изменить размер текста:

12 октября на пермском стадионе «Звезда» неизвестные наклеили фотографии с перечеркнутыми фотографиями главных «героев» последних дней - футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Два снимка появились сегодня днем. Мы поинтересовались у работников стадиона, знают ли они о том, что фотографии Мамаева и Кокорина украшают теперь забор у 14 сектора.

- Это территория всеобщего пользования, - рассказал директор стадиона «Звезда» Евгений Мелешин. - Мы не видели еще эти фотографии. Сейчас, конечно, уберем.

Отметим, что и Александр Кокорин, и Павел Мамаев играли на стадионе «Звезда». Более того, 20 августа 2017 года Кокорин забил решающий мяч в ворота «Амкара». «Зенит» тогда победил 1:0. Павел Мамаев поучаствовал в победе «Краснодара» в Перми 10 декабря 2017 года.

Александр Кокорин забил решающий гол "Зенита" в матче с "Амкаром" Фото: Константин КЯКИНЕН

Александр Кокорин забил решающий гол "Зенита" в матче с "Амкаром"Фото: Константин КЯКИНЕН

Напомним, что 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев были арестованы Тверским судом Москвы до 8 декабря. На футболистов заведено дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» за избиение трех человек.

По данным следствия, в понедельник, отмечая десятилетие дружбы, Кокорин и Мамаев избили водителя Виктора Соловчука рядом с гостиницей «Пекин», а примерно час спустя — главу департамента минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе.

Павел Мамаев Фото: Константин КЯКИНЕН

Павел МамаевФото: Константин КЯКИНЕН

Стадион «Звезда» после закрытия профессионального клуба передан в краевую собственность, в Центр спортивной подготовки. На нем выступают мужская и женская команды «Звезда».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Перми начался судебный процесс над подростком, который устроил резню в школе № 127
В Перми молодой человек убил пенсионерку, спрятал тело и грабил ее квартиру с другом
В Прикамье 21-летнего Ромео будут судить за секс с 15-летней девушкой
В Прикамье в аварии погиб водитель «Яндекс.Такси»
В пермском клубе дебошир избивал всех посетителей металлической трубой
Пермским автомобилистам рекомендуют сменить шины на зимние
В Прикамье пьяный мужчина украл оградку с кладбища
В Перми начинается суд над одним из подростков, устроивших резню в школе №127
В Прикамье двое пьяных мужчин убили пенсионерку и оставили умирать ее престарелую мать
Выявлять подростков из «группы риска» начнут в школах Прикамья со следующего учебного года
41-летний мужчина погиб в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург
В Перми маршрутка соединит Березовскую рощу и улицу Попова