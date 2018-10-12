2018-10-12T12:30:09+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

В Перми открылся офис «БКС Премьер» нового формата

Филиал расположен в современном здании на улице Революции, 21
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Фото пресс-службы банкаФото пресс-службы банка
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- Наш офис должен стать уютным домом для наших клиентов, - объяснила директор Пермского филиала «БКС Премьер» Наталья Кондрашова. – Число наших партнеров растет, новый офис стал гораздо просторней, в нем большой зал для переговоров. К нам запросто можно прийти без всякой записи на утренний бизнес-завтрак, выпить кофе. По средам вечером работает «Клуб инвесторов».

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правления Финансовой группы БКС Станислав Новиков и региональный управляющий компании Андрей Ананьев, которые разрезали красную ленточку.

Фото пресс-службы банка

Фото пресс-службы банка

- На следующий год поставлена задача увеличить клиентскую базу филиала в полтора раза и нарастить активы не менее, чем в два раза, - поделился планами компании Андрей Ананьев.

- Рынок частных инвестиций сейчас растет, о необходимости его развития в этом году говорилось на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге, - объяснил Станислав Новиков. – Одним из факторов его роста должно стать повышение финансовой грамотности. В пермском филиале «БКС Премьер» сейчас работают два десятка сертифицированных финансовых советников. Они помогут детально разработать каждому из клиентов долгосрочный персональный финансовый план с учетом его жизненных целей.

Фото пресс-службы банка

Фото пресс-службы банка

Компания «БКС Премьер» образована на базе Финансовой группы БКС, учрежденной в 1995 году в Новосибирске. «БКС Премьер» предлагает широкий спектр современных инвестиционных и банковских услуг. Благодаря политике, обеспечивающей максимальное внимание индивидуальным целям и потребностям клиентов, качественному управлению рисками, мощному аналитическому блоку и использованию передовых информационных технологий услуги компании соответствуют самым высоким стандартам обслуживания, а высококвалифицированная команда менеджеров, аналитиков и финансовых консультантов позволяет обеспечить глубоко персонализированный подход к каждому клиенту.

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