Убийца матери и полицейский, которому она жаловалась на издевательства сына, встретились в суде Перми

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-12T11:24:39+03:00

Пьяный мужчина так жестоко избил свою мать, что та скончалась Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оба сидят на скамье подсудимых. Один за халатность, другой - за истязания беспомощного человека

Изменить размер текста: A A

Об этой ужасной истории «Комсомолка» писала на днях. Бабушка целый год ходила к участковому и жаловалась на издевательства сына. Полицейский никаких мер, чтобы защитить пенсионерку, не предпринимал. И в итоге сын забил свою мать до смерти.

Ад в жизни Галины Маньковой начался два года назад, после смерти мужа и старшего сына. Младший, Алексей, вышел из колонии (он сидел за наркотики) и поселился с матерью.

Не работал, жили на одну пенсию. Алексей Хохряков пил с дружками каждый день и пропадал в наркопритонах. Когда деньги на наркотики и водку заканчивались, тряс их у матери.

Пенсионерка показывала пустой кошелек, а Хохряков бил ее, пока не скажет, куда спрятала заначку.

- Он мог раздеть мать догола и требовал у униженной женщины деньги на водку и наркотики, - вспоминают соседи. - Мог ночью выгнать из квартиры, и ей приходилось ночевать в круглосуточном магазине.

Бабушка искала защиты в полиции. Звонила, писала заявления на сына, но там отказывались возбуждать уголовное дело. Мол, нет состава преступления - угрозы носят лишь словесный характер.

11 апреля прошлого года пьяный Хохряков так сильно избил свою маму, что пожилая женщина от полученных травм скончалась.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» ее сын получил 9 лет и 11 месяцев в колонии строгого режима.

Когда шло следствие, начали разбираться, почему полиция не реагировала на жалобы пенсионерки.

- Участковый прекрасно знал обстановку в этой семье, осознавал, что пенсионерка абсолютно беззащитна перед своим сыном, однако относился к своим прямым обязанностям недобросовестно и небрежно, - рассказывают следователи. - Проверки по заявлениям в необходимом объеме не проводил, на осмотр места происшествия не выезжал, с родственниками и соседями не беседовал.

По результатам проверки возбудили уголовное дело в отношении участкового Евгения Чадова. По статье «Халатность» полицейскому грозит до пяти лет лишения свободы, однако свою вину он не признает.

Леша добрый человек, но только когда трезвый

- Женя Чадов – хороший и ответственный участковый, - говорил в суде свидетель со стороны защиты Чадова. – С такими, как Хохряков, он постоянно проводил профилактические беседы, требовал, чтобы вели себя правильно, не пили, не употребляли наркотиками. А этот Хохряков реально невменяемый, он деградировал как человек и вел себя очень агрессивно.

Свидетель говорит, что участковый Евеений Чадов - хороший участковыйФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На суде зачитали показания гражданской жены Хохрякова:

- Леша добрый человек, но как только выпьет – становится агрессивным. Часто уходил в запои, бил меня и свою маму. Она давала ему деньги, лишь бы он отстал. Я не выдержала и ушла от него.

По воле судьбы Чадов и Хохряков встретились в суде, где оба сидят на скамье подсудимых. Убийца матери на процессе по делу участкового проходит как главный свидетель.

- Чадов вызывал меня к себе, показывал заявления моей матери и говорил, что она его уже «достала», - объяснял Хохряков. Его судят в том же суде по статье «Истязания беспомощного человека».

Когда на процесс пришли журналисты, подсудимый надел на лицо маску и прикрывался папкой. Говорил глухо – ничего не разобрать.

- Я тяжело заболел, - объяснял он. – И когда я волнуюсь, я не могу говорить. Хочу извиниться перед родственниками за то, что сделал. Я действительно очень сожалею.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми полицейский год игнорировал жалобы пенсионерки на издевательства сына. И тот ее убил. Участковому грозит до пяти лет лишения свободы (подробнее)