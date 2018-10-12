«УРАЛХИМ» и «Уралкалий» примут участие в выставке «Золотая осень»

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-12T10:01:50+03:00

Она продлится до 13 октября

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На ВДНХ с 10 по 13 октября пройдет 20-я ежегодная российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Официальные спонсоры мероприятия - компании «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» - на своем объединенном стенде проведут обширную деловую программу.

В их числе - встречи с главами министерств сельского хозяйства ключевых регионов, обсуждение направлений предстоящего сотрудничества, подписание соглашений с партнерами, презентации минеральных удобрений новейшего поколения, церемонии награждения лучших партнеров и другие мероприятия.

Фото компании

Приглашаем вас посетить мероприятия на объединенном стенде, а также мероприятия деловой программы выставки «Золотая осень» с участием компаний «УРАЛХИМ» и «Уралкалий».

Мероприятия на стенде

10 октября

14.00 - 14.30 - презентация: «Агрономическое сопровождение как элемент клиентоориентированного подхода к технологиям питания растений».

15.30 - 16.00 - подписание соглашения «УРАЛХИМ» - «Первая грузовая компания».

17.00 - 18.00 - ПАО «Уралкалий»: награждение партнеров.

11 октября

10.00 - 10.30 - презентация: «Линейка водорастворимых удобрений Aqua Drop».

12.00 - 13.00 - подписание соглашения «УРАЛХИМ» - АККОР (Ассоциация фермерских хозяйств и кооперативов).

13.00 - 14.00 - презентации проектов конкурса-акселератора «УРАЛХИМ» - элемент роста».

14.00 - 15.00 - подписание четырехстороннего соглашения о создании НОЦ (научно-образовательного центра): «УРАЛХИМ», «Уралкалий», РХТУ им. Менделеева и НИЦ «Курчатовский центр».

16.00 - 16.30 - презентация: «Роль калия в повышении эффективности выращивания сельскохозяйственных культур на примере российского и международного опыта ПАО «Уралкалий».

16.30 - 18.00 - ТД «УРАЛХИМ»: награждение лучших партнеров.

12 октября

10.30 - 11.00 - презентация: «Агрономическая эффективность водорастворимых удобрений NPK-микро производства компании «УРАЛХИМ» для листовых подкормок».

11.00 - 13.30 - развивающая сессия для студентов ведущих вузов на тему «Digital-трансформация бизнеса минеральных удобрений и развитие цифровых компетенций персонала».

14.00 - 15.00 - презентация: «Значение серного питания и применение серосодержащих удобрений при возделывании сельхозкультур».

15.00 - 15.30 - презентация: «Нитрат кальция концентрированный производства компании «УРАЛХИМ» как часть программы импортозамещения».

16.00 - 17.00 - «УРАЛХИМ»: награждение агрономов передовых российских сельхозпредприятий.

Мероприятия деловой программы с участием «УРАЛХИМа» и «Уралкалия»

11 октября

11.00 - 12.30 - заседание комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений. Павильон 75, конференц-зал 239

13.00 - 14.30 - «Цифровая трансформация АПК: следующий этап». Спикер - заместитель председателя совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» Д. В. Коняев. Павильон 75, конференц-зал 3 (зал С).

14.00 - 18.00 - межрегиональная конференция АККОР «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках национального проекта». Спикер - заместитель генерального директора АО «ОХК «УРАЛХИМ» Р. Р. Гизатулин. Павильон 75, деловой центр.

12 октября

11.00 - 13.00 - международное совещание центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации «Центр компетенций - новый институт инфраструктуры сельскохозяйственной кооперации». Спикер - генеральный директор ООО «ТД «УРАЛХИМ» Ю. П. Воронин. Павильон 75, конференц-зал 101.