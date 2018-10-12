«УРАЛХИМ» и «Уралкалий» примут участие в выставке «Золотая осень»
На ВДНХ с 10 по 13 октября пройдет 20-я ежегодная российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Официальные спонсоры мероприятия - компании «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» - на своем объединенном стенде проведут обширную деловую программу.
В их числе - встречи с главами министерств сельского хозяйства ключевых регионов, обсуждение направлений предстоящего сотрудничества, подписание соглашений с партнерами, презентации минеральных удобрений новейшего поколения, церемонии награждения лучших партнеров и другие мероприятия.
Фото компании
Приглашаем вас посетить мероприятия на объединенном стенде, а также мероприятия деловой программы выставки «Золотая осень» с участием компаний «УРАЛХИМ» и «Уралкалий».
Мероприятия на стенде
10 октября
14.00 - 14.30 - презентация: «Агрономическое сопровождение как элемент клиентоориентированного подхода к технологиям питания растений».
15.30 - 16.00 - подписание соглашения «УРАЛХИМ» - «Первая грузовая компания».
17.00 - 18.00 - ПАО «Уралкалий»: награждение партнеров.
11 октября
10.00 - 10.30 - презентация: «Линейка водорастворимых удобрений Aqua Drop».
12.00 - 13.00 - подписание соглашения «УРАЛХИМ» - АККОР (Ассоциация фермерских хозяйств и кооперативов).
13.00 - 14.00 - презентации проектов конкурса-акселератора «УРАЛХИМ» - элемент роста».
14.00 - 15.00 - подписание четырехстороннего соглашения о создании НОЦ (научно-образовательного центра): «УРАЛХИМ», «Уралкалий», РХТУ им. Менделеева и НИЦ «Курчатовский центр».
16.00 - 16.30 - презентация: «Роль калия в повышении эффективности выращивания сельскохозяйственных культур на примере российского и международного опыта ПАО «Уралкалий».
16.30 - 18.00 - ТД «УРАЛХИМ»: награждение лучших партнеров.
12 октября
10.30 - 11.00 - презентация: «Агрономическая эффективность водорастворимых удобрений NPK-микро производства компании «УРАЛХИМ» для листовых подкормок».
11.00 - 13.30 - развивающая сессия для студентов ведущих вузов на тему «Digital-трансформация бизнеса минеральных удобрений и развитие цифровых компетенций персонала».
14.00 - 15.00 - презентация: «Значение серного питания и применение серосодержащих удобрений при возделывании сельхозкультур».
15.00 - 15.30 - презентация: «Нитрат кальция концентрированный производства компании «УРАЛХИМ» как часть программы импортозамещения».
16.00 - 17.00 - «УРАЛХИМ»: награждение агрономов передовых российских сельхозпредприятий.
Мероприятия деловой программы с участием «УРАЛХИМа» и «Уралкалия»
11 октября
11.00 - 12.30 - заседание комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений. Павильон 75, конференц-зал 239
13.00 - 14.30 - «Цифровая трансформация АПК: следующий этап». Спикер - заместитель председателя совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» Д. В. Коняев. Павильон 75, конференц-зал 3 (зал С).
14.00 - 18.00 - межрегиональная конференция АККОР «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках национального проекта». Спикер - заместитель генерального директора АО «ОХК «УРАЛХИМ» Р. Р. Гизатулин. Павильон 75, деловой центр.
12 октября
11.00 - 13.00 - международное совещание центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации «Центр компетенций - новый институт инфраструктуры сельскохозяйственной кооперации». Спикер - генеральный директор ООО «ТД «УРАЛХИМ» Ю. П. Воронин. Павильон 75, конференц-зал 101.