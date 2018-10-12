2018-10-11T15:53:40+03:00
Общество

Погода в Перми на октябрь 2018: днем холодный ветер, по ночам белый иней

Потеплеет в Прикамье не раньше середины следующей недели
Андрей МАТЛИН
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Вовремя я шубку поменяла!Вовремя я шубку поменяла!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Прикамье подули холодные ветры из Арктики. И будут дуть несколько дней.

По словам руководителя Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павла Смирнова, только в середине следующей недели северо-западный ветер должен смениться на западный, и тогда в Прикамье может потеплеть на несколько градусов.

- А до тех пор температура воздуха в Перми ожидается на 2-3 градуса ниже нормы, - говорит метеоролог. - Утешаться остается тем, что сильный дождей и ураганов пока больше не будет. Хотя в пятницу и субботу возможны порывы ветра до 12 метров в секунду. Дождик тоже может моросить по временам, но несильный и недолгий. В воскресенье будет выглядывать солнышко, но землю прогреть оно не успеет. А вот по ночам будут устойчивые заморозки. Но тоже не слишком суровые – от 0 до -3 градусов: снега еще нет, и земля пока сравнительно теплая.

По прогнозам синоптика, в ближайшие три дня температура воздуха в Перми будет примерно одинаковой. Днем – не выше +4 градусов. По ночам – чуть ниже нуля.

В пятницу днем в Перми температура воздуха будет в пределах +3 градусов, ночью – до -2 градусов.

В субботу дневная температура будет от +2 до +3 градусов, к ночи похолодает до ноля градусов.

В воскресенье днем воздух в Перми также не прогреется выше +2 - +3 градусов. Несмотря на положительную температуру, с небес могут полететь снежинки, которые, правда, быстро растают.

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