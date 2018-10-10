2018-10-10T16:07:28+03:00
Общество

На месте кондитерской фабрики в Перми построят 5-звездочный отель и подземный паркинг

Проект разработали британские архитекторы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пятизвездочный отель построят в районе перекрестка улиц Попова и Монастырской.Пятизвездочный отель построят в районе перекрестка улиц Попова и Монастырской.
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На заседании градсовета обсудили проект британских архитекторов по застройке квартала между улицами Попова, Петропавловской, Монастырской и Осинской. Это площадка бывшей кондитерской фабрики, которую глава Перми Дмитрий Самойлов назвал «гнилым зубом», расположенным между эспланадой и набережной.

Ранее на этом месте «ПермГражданСтрой» планировал построить многофункциональный центр с пятизвездочной гостиницей Sheraton. Но после кризиса все эти планы рухнули.

И вот теперь компания из Екатеринбурга «Проспект Групп» решила застроить этот квартал. По плану на этом месте должны появиться торговые центры, кинотеатр, 5-звездочный отель высотой 80 метров и подземная трехуровневая парковки на 1200 мест. Все здания будут разной высоты - от 13,5 до 40 метров. На верхних этажах разместятся кафе и рестораны. А по улице Советской через улицу Попова пройдет пешеходный мост, в виде закрытой галереи, который будет работать круглосуточно.

Так будет выглядеть многофункциональный центр со стороны эспланады.

Так будет выглядеть многофункциональный центр со стороны эспланады.

Проект представил директор британской проектно-архитектурной компании «Twelve Architects» Мэтью Питер Картрайт. По его словам, ориентировочный срок сдачи первой очереди многофункционального центра, включая гостиницу - 3-й квартал 2021 года. А вторую очередь планируется сдать в 1-м квартале 2022 года.

Вдоль улиц будут расположены торговые центры.

Вдоль улиц будут расположены торговые центры.

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