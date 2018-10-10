2018-10-10T10:57:37+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

У пермяков появилась возможность получить памятные монеты и банкноты Чемпионата мира

Для этого достаточно оформить карту АКБ «Фора-банк»
Ксения ОГАРЕВА
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К Чемпионату мира выпустили памятные монеты номиналом в 25 рублей.К Чемпионату мира выпустили памятные монеты номиналом в 25 рублей.
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Чемпионат мира по футболу завершился, но у пермяков есть возможность оставить себе память о нем надолго. Выпущенные в качестве сувенира памятные банкноты и памятные монеты с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года можно получить очень просто. Для этого достаточно оформить в АКБ «Фора-банк» банковскую карту по тарифным планам «Щедрое солнце» (MasterCard Gold), «Все включено» (Visa Gold / MasterCard Gold / Visa Platinum), «Премиальный» (Visa Platinum) и «ФОРА-Эксклюзив» (Visa Infiniti)

До 31 октября 2018 года в банке действует Акция "Удачный обмен".

Суть акции заключается в эксклюзивной возможности получения памятных монет и купюр «Чемпионата мира по футболу 2018» , при условии оформления одной из карт банка и оплаты комиссии за ее обслуживание:

- «Щедрое солнце» (Gold) – 1 монета номиналом 25 рублей

- «Все включено» (Gold) – 1 купюра номиналом 100 рублей

- «Все включено» (Platina) – 1 купюра и 1 монета

- карта в рамках пакета «Премиальный» ( Platina ) – 2 купюры и 2 монеты

- «ФОРА-Эксклюзив» (Infinity) - 10 купюр и 10 монет

Заказать карту можно на сайте www.forabank.ru или в любом отделении банка в г.Перми по адресам:

• Комсомольский проспект, д. 1, тел.: 8 (342) 2-350-450;

• ул. Сибирская, д. 16, тел.: 8 (342) 2-00-92-50;

• ул. Юрша, д. 80, тел.: 8 (342) 2-350-450.

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк » (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.

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