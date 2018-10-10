2018-10-10T08:41:13+03:00
Общество

В Пермь прибудет посланник Ватикана

Апостольский нунций Челестино Мильоре примет участие в праздновании 25-летия возрождения католического прихода
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Архиепископ Челестино Мильоре. Фото: ВикипедияАрхиепископ Челестино Мильоре. Фото: Википедия
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В ближайшие выходные, 13 и 14 октября, в Пермь прибудет апостольский нунций - посол Папы римского в России, архиепископ Челестино Мильоре. Посланник Ватикана примет участие в праздновании 25-летия возрождения католического прихода в Перми.

Католический храм в Перми был построен в 1875 году. После революции здание было передано под детский кинотеатр, а затем - под клуб глухонемых. В 1993 году храм был возвращен верующим. Первое богослужение здесь состоялось 17 октября 1993 года.

В храме Непорочного зачатия пресвятой девы Марии нам подтвердили, что визит нунция приурочен к юбилею этого события.

Челестино Мильоре - итальянец. В 1992 году он стал специальным посланником Ватикана при Совете Европы в Страсбурге. В 2002 году Папа Иоанн Павел II назначил его постоянным наблюдателем при ООН. Апостольским нунцием в России архиепископ стал в 2016 году. Как нам стало известно, Мильоре владеет итальянским, французским, английским и польским языками.

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