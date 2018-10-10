В редакции «КП»-Пермь» наградили победителей конкурса «Наша дачная удача»

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-10T17:04:40+03:00

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В августе мы запустили фотоконкурс «Наша дачная удача». Пермяки присылали фотографии своего урожая и голосовали за них на сайте.

И вот, наконец, мы наградили победителей конкурса "Комсомольской правды".

Семья Щербаковых в редакции "КП".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На время в нашей редакции стало шумно и весело: семья Щербаковых, победившая в нашем конкурсе, собралась у нас в полном составе: мама-Катя, папа-Миша, их 2-летний сынишка Потап и 4-летняя дочурка Соня. Как раз фотография, на которой на фоне дачных просторов изображена Сонечка, и заняла первое место.

- Мы на даче в Ерепетах на Сылве проводим почти все лето, - рассказала Екатерина. – Мишина зона ответственности – баня и шашлык из овощей, моя – следить за детьми. А их – играть с 3 кошечками и собачкой Тотошей, фотография которой, кстати, заняла призовое место в другом нашем, «собачьем», фотоконкурсе «КП».

Главная героиня фотоконкурса.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Здесь же, на Сылве под Троицей проводит дачное время и «серебряный» призер конкурса Дмитрий Павлов.

- Моя задача – вовремя ремонтировать поломки на даче, - признался он. - Вот на днях ураган, пронесшийся над рекой, повалил нашу теплицу. Теперь ее нужно чинить.

Если бы у нас была номинация за самую лучшую дачную композицию, в ней наверняка победила бы наша третья победительница Тамара Струнина. Ее скульптура из овощей – это просто чудо. Получить за Тамару Федоровну приз в редакцию приехала ее племянница Яна. Мы попросили ее предать автору «овощного» произведения искусства и всем, кто за нее болел, наши самые горячие поздравления.

Наш приз - автору лучшей овощной скульптуры сезона.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Победителям мы вручили сладкую продукцию кондитерской «Тортолино», книжки по садоводству и альбомы для детей.

Ждите наших следующих фотоконкурсов «КП»!