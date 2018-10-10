2018-10-10T15:23:51+03:00
Общество

В Перми суд взыскал в пользу перепутанных близняшек более 5 миллионов рублей

А они требовали у больницы 55 миллионов рублей
Елена КОНОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня в Ленинском районном суде вынесли решение по делу о перепутанных в пермской больнице 35 лет назад близняшках.

Напомним, 35 лет назад в семье Галины и Владимира Шиловых родились две девочки. Одну из них, Ульяну, вместе с мамой выписали домой. А вторую девочку оставили под наблюдением врачей. Через месяц девочку вернули и назвали ее Яной. Спустя несколько лет подруга Ульяны увидела на улице «зеркальное отражение» Ульяны. Девушку звали Ксения. Подруга была настолько поражены сходством с Ульяной, что взяла у Ксении телефон. Разлученные в младенчестве сестры встретились. Выяснилось, что Ксения жила в детском доме вместо того, чтобы жить в большой любящей семье. Проведенный тест ДНК показал - Галина и Владимир Шиловы, а также Ульяна и Ксения - кровные родственники.

Семья обратилась в суд с иском и потребовала от больницы, где перепутали детей, министерства казначейства, министерства финансов и минздрава взыскать 55 миллионов рублей моральной компенсации на всех.

На прошлом заседании больница платить компенсацию отказалась, но представители учреждения извинились перед семьей.

10 октября Ленинский районный суд постановил взыскать с министерства финансов 5 миллионов 200 тысяч рублей в пользу Ксении, Ульяны, Яны и их родителей. Каждому - по миллиону, а Ксении к этому еще 200 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано.

- Пока мы не знаем, будем ли обжаловать решение суда, - говорит адвокат семьи Игорь Саввин. - Мы предполагали, что компенсация будет примерно такой. Немного радует то, что Ксению не приравняли к другим по сумме выплаты, а дали на 200 тысяч рублей больше.

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