2018-10-10T11:04:20+03:00
Происшествия

В Перми 49-летнему таксисту, который изнасиловал пассажирку, дали 5,5 лет

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Перми осудили таксиста Uber, который изнасиловал 23-летнюю пассажирку.

Напомним, это произошло еще в июле. 23-летняя пермячка была на смене - она работала официанткой в кафе в центре Перми. Около пяти утра у нее закончилась смена, и девушка заказала такси Uber. На вызов приехал серебристый джип, за рулем сидел мужчина средних лет.

В дороге девушка заснула и не заметила, что водитель едет в сторону леса. Остановив джип в лесополосе, 49-летний мужчина перелез к пассажирке и начал склонять ее к близости. Когда девушка закричала, тот начал ее душить, после чего пермячка потеряла сознание. Водитель изнасиловал ее, а потом начал угрожать: «Пожалеешь, если кому-то расскажешь». Затем мужчина довез девушку до дома, где она позвонила в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя. На допросе он признал вину. До суда мужчина находился под стражей.

- Суд над таксистом был закрытым, - сообщили в пресс-службе Мотовилихинского суда. - Он получил наказание в виде 5 лет 5 месяцев в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.

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