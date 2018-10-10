Что произошло в пермской школе, где старшеклассник якобы пугал ножом учеников

СЕГОДНЯ 07:31 2018-10-10T07:35:21+03:00

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9 октября в пермском телеграмм-канале «СоленыУши» появилась информация о том, что в одной из пермских школ 16-летний ученик пугал младшеклассников ножом. Одному ребенку он якобы даже приставил нож к животу.

- Дети рассказали об этом учителю, но та отмахнулась, - сообщается в телеграмм-канале. - Решила, что дети все выдумывают. Но в итоге в школу приехала полиция, смотрят записи с камер видеонаблюдения. Родители удивляются: почему дежурные не следят за детьми переменах, почему рамка металлоискателя на входе не работает?

Мы обратились за комментариями в департамент образования, где нам рассказали, что сейчас по факту сообщения проводится проверка.

- Как рассказали в школе, инцидент между школьниками произошел на перемене, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Факт приставления предмета к животу ребенка по камерам видеонаблюдения не установлен. Дежурные учителя в этот момент в рекреации отсутствовали. Когда учащиеся начальной школы рассказали об инциденте учителю, она установила личность старшеклассника и провела с ним разъяснительную беседу. При этом учитель сообщила о случившемся директору только на следующий день, то есть 09 октября.

Мы позвонили в школу, где произошел инцидент. Директор учреждения Татьяна Ивановна уверила: никто никому ножом не угрожал.

- Это случилось якобы 8 октября, - рассказывает Татьяна Ивановна. - Но мы узнали об этом только 9 октября и сразу стали смотреть камеры видеонаблюдения. Там видно, что старшеклассник стоит у кабинета, а рядом бегают дети. Они, видимо, хотели с ним поиграть, класс активный очень. А парень от них отмахивался. Никаких ножей у него не было, только брелок. Может напугать хотел, чтобы отстали. Он вообще парень хороший, спортсмен.

Но в любом случае сейчас обстоятельства и детали происшествия устанавливают сотрудники полиции, а с директора и учителя запрошены объяснительные.