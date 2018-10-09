2018-10-09T16:53:44+03:00
Общество

Пермский пороховой завод выплатит по 10 окладов родным погибших сотрудников

Руководство объясняет, что эта сумма утверждена коллективным договором
Андрей МАТЛИНЕлена КОНОВА
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Взрыв произошел на заводе днем 8 октябряВзрыв произошел на заводе днем 8 октябряФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Нужна кровь для 33-летнего Александра, который пострадал от взрыва на заводе, - пишут в соцсетях друзья мужчины. - Сдать кровь можно на станции переливания. Александр сейчас в тяжелом состоянии.

Напомним, в понедельник на пороховом заводе в Кировском районе Перми произошел взрыв. Это случилось во время проведения ремонтных работ по демонтажу законсервированного цеха, взорвался баллон с газом. Один человек погиб на месте, еще один, 25-летний Роман, скончался на операционном столе. Весной он сыграл свадьбу, а несколько месяцев назад у него родился сын.

За жизнь пострадавшего 33-летнего Александра борются врачи. Александр работает на заводе уже долгое время, женат, растит 10-летнего сынишку.

- Взрывом ему разворотило грудную клетку, - говорит подруга семьи. - Многие его друзья отправились на станцию переливания крови.

Это может сделать и любой неравнодушный пермяк сегодня или в ближайшие дни по адресу: ул. Лебедева, 54. Группа крови подойдет любая - ее возьмут в резерв на обмен.

- Забор крови мы осуществляем с 8.00 до 13.00 в рабочие дни, - сообщили на станции переливания крови. - При себе нужно иметь паспорт. Необходимо плотно позавтракать. Вопросы можно задать по телефону (342) 282-53-21.

Как сообщили на Пермском пороховом заводе, семьям погибших окажут материальную помощь.

- В соответствии с коллективным договором, она равняется 10 окладам погибшего работника, - сообщила руководитель аппарата генерального директора завода Елена Бублик.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Мнение юриста

Сумма компенсации в суде может быть значительной

- Родственники погибших могут рассчитывать на компенсацию морального вреда по суду, - говорит пермский адвокат Дмитрий Григорьев. – Их, скорее всего, признают потерпевшими в рамках уголовного дела, которое возбудили следователи, и они в суде могут подать иск в суд. Практика показывает, что когда речь идет о гибели работников крупного предприятия, часто стороны договариваются о примирении и оговаривают сумму компенсации. Если погибший был единственным кормильцем в семье, она может быть значительной.

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