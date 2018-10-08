В Прикамье охотник нашел пропавшего 11-летнего мальчика
В воскресенье, 7 октября в Горнозаводском районе, неподалеку от поселка Промысла, пропал 11-летний Станислав Гайдук. Мальчик вместе с дедушкой отправился на охоту в лес. В какой-то момент родственники разминулись, и Станислав исчез из поля зрения деда. Тот разыскивал внука, но безуспешно.
Сразу же после возвращения домой деда родители подали в полицию заявление о пропаже ребенка. На поиски мальчика вышли и полицейские, и несколько отрядов волонтеров, причем не только из Прикамья, но даже и из Екатеринбурга.
Особенное беспокойство вызывало то, что ночью в Горнозаводском районе температура опускалась почти до нуля градусов. Парнишка мог просто замерзнуть.
Наконец спустя сутки после пропажи мальчика поступило сообщение:
- Нашелся. Везут к родителям.
Как рассказали в полиции, Стаса нашел один из охотников.
- Мальчик жив, находится в удовлетворительном состоянии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Но так как со связью в лесу Горнозаводского района дела обстоят неважно, других подробностей пока нет.