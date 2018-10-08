2018-10-08T17:41:59+03:00
Происшествия

В Прикамье охотник нашел пропавшего 11-летнего мальчика

Более суток Стас провел один в лесу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Стас ходил вместе с дедом на охоту.Стас ходил вместе с дедом на охоту.
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В воскресенье, 7 октября в Горнозаводском районе, неподалеку от поселка Промысла, пропал 11-летний Станислав Гайдук. Мальчик вместе с дедушкой отправился на охоту в лес. В какой-то момент родственники разминулись, и Станислав исчез из поля зрения деда. Тот разыскивал внука, но безуспешно.

Сразу же после возвращения домой деда родители подали в полицию заявление о пропаже ребенка. На поиски мальчика вышли и полицейские, и несколько отрядов волонтеров, причем не только из Прикамья, но даже и из Екатеринбурга.

Особенное беспокойство вызывало то, что ночью в Горнозаводском районе температура опускалась почти до нуля градусов. Парнишка мог просто замерзнуть.

Наконец спустя сутки после пропажи мальчика поступило сообщение:

- Нашелся. Везут к родителям.

Как рассказали в полиции, Стаса нашел один из охотников.

- Мальчик жив, находится в удовлетворительном состоянии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Но так как со связью в лесу Горнозаводского района дела обстоят неважно, других подробностей пока нет.

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