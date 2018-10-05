В Филиале АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в Перми открылась новая экспозиция «Выигрываем вместе!»

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-05T11:47:03+03:00

Традиционная выставка на этот раз была посвящена клиентам и партнерам банка и их увлечениям

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Фотовыставка «Выигрываем вместе!» - кладезь незабываемых эмоций, удивительных мест и красивых видов, снятых известными предпринимателями, общественными деятелями, политиками и просто жителями Перми в их путешествиях.

Авторы фотокартин - Антон Толмачев, Элина Колосова, Андрей Пышминцев, Екатерина Косолапова, Олег Головнев, Марина Попова, Александр Тверитинов, Ольга Богданова, Сергей Каменских, Наталья Малютина, Петр Пушкарев, Екатерина Опарина, Илья Неустроев, Катерина Михайлова, Антон Бородулин, Максим Утемов, Максим Федорец, Максим Колчанов - позволили всем присутствующим отвлечься от будней и перенестись в мир ярких приключений.

Были выступления гостей в формате «открытый микрофон», аукцион и конкурсы. Интерактивы и призы от партнеров: соорганизатора выставки - делового журнала «National Business», визового центра «Моя виза», расслабляющие массажи от тайского салона «Paradise», дегустации игристого от «Rob Roy» и десертов от «Тортолино», розыгрыш абонементов от сети фитнес клубов X-Fit усилили эмоциональный накал мероприятия, а вкусный фуршет логично его завершил.

- Хорошая атмосфера, душевные люди, в «ФОРА-БАНКе» всегда приятно находиться, мне нравятся ваши мероприятия! - делится Тамара Тотьмянина.

- Это выставка незабываемых путешествий, которыми делятся с нами авторы фотографий! Размещение фото в филиале ФОРА БАНКА – способ поделиться своими позитивными эмоциями с новой аудиторией. Не менее 3 месяцев фото будут доступны для просмотра всем желающим 6 дней в неделю. Приходите сами и приглашайте друзей смотреть фото, получать банковские услуги! - приглашает управляющий филиалом АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) в г.Перми Василий Шилов.