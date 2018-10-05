Модернизация теплоснабжения должна стать приоритетным национальным проектом
Для успешного повышения эффективности теплоснабжающей инфраструктуры необходимо участие государственных институтов. Об этом заявил председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер, выступая на дискуссии «Будущее российского теплоснабжения» в рамках Российской энергетической недели.
Такая необходимость обусловлена высокой чувствительностью населения к росту тарифов и отсутствием в регулируемых ценах источников для модернизации изношенной инфраструктуры. На изменение ситуации требуются колоссальные деньги, при том, что банки не хотят финансировать проекты в ЖКХ в силу убыточности отрасли и часто меняющихся правил.
В настоящее время рынок коммунальных услуг составляет порядка 3% ВВП, при этом теплоснабжающая цепочка может работать на 30% эффективнее, если привести ее в современное состояние. Основная «болевая точка» - низкая энергоэффективность жилого фонда. Проведение энергоэффективных мероприятий – установка индивидуальных тепловых пунктов и современных приборов учета, утепление новыми материалами, балансировка систем отопления – могут существенно снизить удельное теплопотребление.
Объем средств, который необходимо вложить в энергоэффективные ремонты, оценивается в 13 триллионов рублей. Еще около 1,8 триллиона следует направить на комплексную модернизацию тепловых сетей. В текущих условиях инфраструктурные операторы не имеют источников для финансирования столь масштабных проектов. Решением данной проблемы должно стать включение модернизации теплоснабжения в перечень приоритетных национальных проектов.