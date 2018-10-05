2018-10-05T10:56:21+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Модернизация теплоснабжения должна стать приоритетным национальным проектом

Об этом говорили во время дискуссии «Будущее российского теплоснабжения»
Андрей КУЗНЕЦОВ
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Для успешного повышения эффективности теплоснабжающей инфраструктуры необходимо участие государственных институтов. Об этом заявил председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер, выступая на дискуссии «Будущее российского теплоснабжения» в рамках Российской энергетической недели.

Такая необходимость обусловлена высокой чувствительностью населения к росту тарифов и отсутствием в регулируемых ценах источников для модернизации изношенной инфраструктуры. На изменение ситуации требуются колоссальные деньги, при том, что банки не хотят финансировать проекты в ЖКХ в силу убыточности отрасли и часто меняющихся правил.

В настоящее время рынок коммунальных услуг составляет порядка 3% ВВП, при этом теплоснабжающая цепочка может работать на 30% эффективнее, если привести ее в современное состояние. Основная «болевая точка» - низкая энергоэффективность жилого фонда. Проведение энергоэффективных мероприятий – установка индивидуальных тепловых пунктов и современных приборов учета, утепление новыми материалами, балансировка систем отопления – могут существенно снизить удельное теплопотребление.

Объем средств, который необходимо вложить в энергоэффективные ремонты, оценивается в 13 триллионов рублей. Еще около 1,8 триллиона следует направить на комплексную модернизацию тепловых сетей. В текущих условиях инфраструктурные операторы не имеют источников для финансирования столь масштабных проектов. Решением данной проблемы должно стать включение модернизации теплоснабжения в перечень приоритетных национальных проектов.

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