В Перми концентрация ртути у здания на Бахаревке превысила допустимую в 100 раз

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-15T15:36:59+03:00

Всего было убрано 36 кг грунта, где была ртуть

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В Перми продолжаются работы по сбору ртути, которая разлилась у административного здания по ул. 1-я Бахаревской, 53. На 14 октября концентрация ртути в районе разлива ртути превысила допустимую почти в сто раз. Сколько точно вылилось опасного вещества, специалисты сказать не могут. При участии собственника здания продолжается сбор ртути. Работы еще продолжаются. Первые результаты появятся только после 19 часов. Однако, уже сейчас ясно, что ртути очень много.

- ООО «Экологическая перспектива» провело работы по демеркуризации грунта перед зданием на площади 10 кв.м, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Всего было убрано 36 кг грунта, на котором была ртуть.

Также нет официальных данных о причинах ЧП. Информацию о специальном разливе ртути в ГКУ «Гражданская защита» не подтверждают и не опровергают. В Перми принято решение о введении режима ЧС.

- Нужно дождаться заключения комиссии, - ответили в ведомстве.

Происшествие произошло на открытой территории. Здание по ул. 1-я Бахаревская, 53 имеет статус нежилого помещения и находится в частном секторе. Однако, по нашей информации, в доме проживали мигранты.

- Люди, находившиеся на месте, были экстренно эвакуированы, организован их медицинский осмотр, - сообщили в городской мэрии.

По данным «2 ГИС», рядом с местом происшествия располагаются транспортная компания, автосалон, завод металлообработки и ряд других компаний.