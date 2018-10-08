У 25-летнего рабочего, погибшего при взрыве на пермском пороховом заводе, остался новорожденный сын

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-08T17:00:57+03:00

В результате взрыва газа три человека скончались, один ранен

Изменить размер текста: A A

В понедельник, в полдень в одном из цехов Пермского порохового завода, расположенного на улице Гальперина, прогремел взрыв.

Предприятие относится к числу наиболее пожароопасных. Поэтому когда сообщение о взрыве поступило в центр управления кризисными ситуациями МЧС по Пермскому краю, туда срочно отправили несколько бригад пожарных. Но тушить пожар не потребовалось.

Как сообщили пожарным на предприятии, в одном из заводских цехов, который находился на консервации, проводились ремонтные работы. Там взорвался 50-литровый баллон газа, который используется для сварочных работ.

Дальнейшего распространения огня не последовало - в этом цехе не производится продукция завода. Но в результате взрыва на месте погиб человек. Еще двух сотрудников на «скорых» экстренно доставили в отделение реанимации МСЧ №11.

У одного из них взрывом оторвало руку, у другого оказалась серьезно повреждена грудная клетка. Руководитель Пермского центра медицинских катастроф Олег Федоткин рассказал, что обоих подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Но спасти их не удалось.

- Оба скончались на операционном столе, - сообщили позже в краевом минздраве.

Таким образом, взрыв газа на пермском заводе унес жизни трех человек. По некоторым данным, на месте взрыва погиб 59-летний Николай К., в реанимации скончались 33-летний Александр Г и 25-летний Роман М..

- Рома давно уже работал на заводе, - говорит друг погибшего. - Только весной он сыграл свадьбу, а несколько месяцев назад у него родился сын. Такой парень был хороший. Поверить не могу. Извините, разговаривать больше не могу - у нас горе.

По факту гибели работников на Пермском пороховом заводе Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Произведена выемка технической документации, видеозапись камер. Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число жертв ЧП на Пермском пороховом заводе увеличилось до 3 погибших. Одного смертельно контузило на месте, двое скончались на операционном столе в реанимации (подробнее)

На Пермском пороховом заводе произошел взрыв газа, погиб рабочий. Еще двух работников предприятия госпитализировали. Как сообщают в МЧС, к пожару на предприятии взорвавшийся газовый баллон не привел (подробнее)