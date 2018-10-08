Эксперты: пермские хирурги, которые забыли в голове ребенка кусок марли, не причинили вред его здоровью

СЕГОДНЯ 14:19 2018-10-08T14:28:27+03:00

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Независимые эксперты из Оренбурга пришли к выводу, что пермские врачи, которые во время операции забыли в голове у ребенка кусок марли, не нанесли пациенту никакого вреда.

Об этой шокирующей истории «Комсомолка» писала не один раз. Мальчик Коля из села Юрла заболел, когда ему едва исполнился годик. Летом 2016 года врачи диагностировали у крохи опухоль головного мозга. Малыша перевезли в Пермь, в нейрохирургию детской краевой больницы № 15. Там Коле сделали операцию, но из-за сильного кровотечения врачи смогли удалить лишь часть опухоли.

Хирург поставил марлевый турунд, пропитанный перекисью водорода, который потом должен был убрать. Но, вероятно, забыл это сделать.

Мальчика перевели в онкоцентр, где несколько месяцев истязали курсами химиотерапии, но остаток опухоли в размерах не уменьшался. Ребенка отправили на обследование в Москву, там сделали повторную трепанацию и… обнаружили забытый турунд. По мнению столичных медиков, остаток опухоли давно ушел. За опухоль пермские врачи принимали забытый в голове марлевый тампон.

В общей сложности мальчик провел под наблюдением врачей полтора года, но о полном выздоровлении речь не идет. Химиотерапия «убила» иммунитет и психику ребенка.

- Сейчас у внука стадия ремиссии, - говорит его бабушка Татьяна Александровна. – Опухоль у Коли была злокачественная, очень опасная. Каждые три месяца мы ездим в Пермь на МРТ. Онколог дал разрешение ходить в садик, но я не представляю, как туда отдавать внука. Он же со сверстниками никогда не контактировал, любая инфекция для него очень опасна.

В голове у ребенка до сих пор установлен специальный прибор, через который в случае необходимости будут вводить препараты.

- А если в саду его кто-то ударит или он сам упадет, - едва не плачет бабушка мальчика. – И с психикой все пока не очень хорошо. Постоянно случаются истерики, крики.

После этой истории Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Обвинение никому из врачей не предъявили, нужно было дождаться окончания судебно-медицинской экспертизы.

На днях маме Коли пришли результаты независимой экспертизы, которых ждали больше года.

- Там сказано, что врачи, которые забыли в голове Коли марлю, не причинили вреда его здоровью, - говорит Татьяна Александровна. – Поэтому к уголовной ответственности их привлекать не за что. А то, что ребенка столько времени мучили химией, никому и дела нет.

В Следственном комитете подтвердили информацию, что уголовное дело будет прекращено.

- Сначала мы хотели обратиться к юристам, - говорят родные мальчика. – Но передумали: лишних денег в семье нет, да и правду искать, кому-то что-то доказывать - уже бесполезно.

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