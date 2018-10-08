В Прикамье во время охоты потерялся 12-летний мальчик

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-08T12:42:25+03:00

На поиски мальчика на речку Вая выехали волонтеры. Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.

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В Горонозаводском продолжаются поиски 12-летнего Станислава Гайдука. 7 октября они пошли вечером с дедушкой на охоту в районе реки Вая и горы Колпаки. В какой-то момент тот потерял мальчика из виду. Пробовал разыскать его сам, но безуспешно.

Тогда дедушка вернулся домой и сообщил о пропавшем ребенке в полицию.

Кроме спасателей и полицейских в поисках сейчас принимают участие и волонтеры.

- Мы уже сформировали 5 бригад, которые уже выдвинулись на место, - сообщила координатор пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Макарова. - В ближайшее время из Перми в Горнозаводский район выедут еще несколько волонтеров.

По словам Ксении, поиски предстоят сложные – местность в тех краях гористая, с горными речками. Поэтому для участия в поисках мальчика приглашали физически подготовленных людей – охотников и туристов.

Пропавший мальчик был одет в камуфляжный костюм серого цвета, на голове черная вязаная шапка, на ногах резиновые сапоги. Его рост 158 сантиметров, он среднего телосложения, волосы русые, карие глаза.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о пропавшем мальчике, просят позвонить по телефонам 8-922-30-288-30, 8-902-630-80-82 или сообщить в полицию по телефонам 02 или 102 (с сотового).