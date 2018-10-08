В «Комсомольской правде» в Перми определили победителей фотоконкурса «Наша дачная удача»

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-08T11:38:51+03:00

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В августе мы запустили фотоконкурс «Наша дачная удача». Пермяки присылали фотографии своего урожая и голосовали за них на сайте. В понедельник, 8 октября, конкурс завершился, так что сейчас самое время узнать победителей.

Первое место заняла Екатерина Щербакова, которая прислала на фотоконкурс снимок своей дочери Сони. «Наша дачная удача - это Соня Чудо-глазки», - подписала фото Екатерина. Снимок набрал 1226 лайков!

Фото победителя

Второе место занял Дмитрий Павлов. Он прислал фотографию редьки, которая выросла размером с собаку. Фото получило 920 лайков.

Фото победителя

Третье место занимает фото Тамары Струниной. Дачница создала целую скульптуру из овощей.

Фото победителя

Мы поздравляем всех победителей и благодарим партнера конкурса - кондитерскую "Тортолино". В ближайшее время мы свяжемся с победителями и расскажем, когда состоится награждение.