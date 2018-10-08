Модернизация очистных на ПЦБК: повышение эффективности и экологичности производства

СЕГОДНЯ 07:25 2018-10-08T07:28:18+03:00

На производственной площадке в Голованово комбинат ввел в эксплуатацию новой оборудование на биологических очистных сооружениях

Изменить размер текста: A A

Повышение эффективности производства и уменьшение экологической нагрузки – один из приоритетов работы Пермского целлюлозно-бумажного комбината.

Как рассказали в компании, ПЦБК третий год ведет модернизацию биологических очистных сооружений с заменой всех основных механизмов. Современное оборудование европейского качества обеспечивает высокую эффективность и надежность процесса очистки сточных вод, а также соблюдение требований природоохранного законодательства.

План реконструкции рассчитан до 2021 года, предполагается, что общая сумма вложений составит порядка 350 миллионов рублей.

Четыре ступени очистки

Как объяснили специалисты, стоки, образующиеся на предприятии, на биологических очистных сооружениях проходят четыре ступени очистки:

- через специальные решетки

- первичные отстойники

- аэротенки

- вторичные отстойники.

- Только в прошлом году на модернизацию очистных сооружений ПЦБК направила 18,9 миллионов рублей, - рассказал о ходе модернизации заместитель исполнительного директора ООО "Прикамский картон" Михаил Спасенников. - На эти средства было закуплено новое оборудование - мелкопузырчатая система аэрации, которая используется на аэротенках. Кроме этого, выполнили монтаж нового воздуховода к этой системе, реконструировали одну из секций аэротенков и отремонтировали турбогазодувки.

Благодаря перечисленным видам работ удалось добиться более эффективной работы очистных сооружений.

- Один из основных показателей работы очистных сооружений - это химический показатель кислорода и наличие активного кислорода, - продолжает Михаил Спасенников. - Если раньше активный кислород практически отсутствовал, то после реконструкции системы нам удалось достичь его повышения, а значит улучшилась вся система очистки стоков.

Очередной этап модернизации очистных сооружений прошел в этом году. Были обновлены первичный и вторичный отстойники, выполнена замена системы аэрации во второй секции аэротенков. Кроме того, в картонно-бумажном цехе №1 установлен бассейн оборотной воды объемом в одну тысячу кубометров, это необходимо для снижения забора свежей воды из Чусовского залива.

Как пояснили в руководстве Пермского целлюлозно-бумажного комбината, на этот этап модернизации было затрачено еще около 30 миллионов рублей.

В компании сообщили, что следующий этап реконструкции начнется уже в ноябре этого года. В первую очередь, будет закуплено дополнительное оборудование для насосной станции и картонно-бумажных цехов, разработаны проекты, которые позволят не только увеличить мощность производства, но и снизить экологические риски.

В КБЦ№2 Константин Матюшин продемонстрировал работу дугового сита. Отделяемое от воды волокно снова пускают в производственный процесс.

Общие задачи бизнеса и науки

ПЦБК с 80-х годов сотрудничает с учеными из пермского политеха. Общая задача бизнеса и науки - повышение эффективности и экологичности производства.

- Перед руководством предприятия стоят понятные цели: уменьшить количество отходов, повысить эффективность производства, снизить экологическую нагрузку, - говорит научный руководитель кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, заслуженный деятель науки РФ Яков Вайсман. - Модернизация очистных ведется при нашем непосредственном участии. На всех участках производства в ПЦБК устанавливаются приборы, контролирующие стоки, содержание в них органики, PH, кислорода и прочего. В 2019 году буквально на всем производстве будет установлена система контроля по этим показателям. То, что делается сегодня на ПЦБК, очень важно и нужно. У меня нет сомнений, что на предприятии справятся с поставленными задачами.

По словам заместителя главного технолога ООО "Прикамский картон" Константина Матюшина, предприятие работает с вузом на постоянной основе:

- Мы заключили договор на обследование и реализацию корректирующих мер, которые проведут ученые кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ. Совместно мы должны разработать план мероприятий и реализовать меры по улучшению сброса стоков на биологических очистных сооружениях и самого процесса очистки.

Планы и перспективы

При участии партнера ПЦБК - компании «Соленис Евразия» - на очистных сооружениях в ближайшем время появится еще одно ноу-хау - это установка приготовления флокулянта.

Флокулянт - это вещество, которое позволяет собрать на себя взвешенные вредные вещества, содержащиеся в стоках. Он применяется в различных отраслях нашей индустрии - пищевой, металлургической, целлюлозно-бумажной и других. Основная задача - осветлить стоки и увеличить концентрацию полезных веществ.

- Эта система позволит нам осаждать взвешенные вещества в большем объеме на первичных отстойниках и не допускать попадания этих взвешенных веществ в аэротенки и вторичные отстойники для того, чтобы кислород использовался более эффективно, - пояснил Константин Матюшин.

О том, как работают флокулянты, подробно рассказал представитель компании «Соленис Евразия» Андрей Веревкин:

- Мы помогаем увеличить эффективность работы БОС, внедряя систему удержания и тем самым снижая количество взвешенных веществ в воде, которая поступает на БОС. Мы уже провели лабораторные испытания. В стоки, которые поступают на очистные сооружения, мы добавляем флокулянт, он их очищает.

Как пояснил Михаил Спасенников, эксперимент с флокулянтами, будет продолжен:

- Целлюлозно-бумажное производство водоемкое и к нему всегда было пристальное внимание со стороны контролирующих органов. Раз мы берем воду, значит должны ее отдать высокого качества.