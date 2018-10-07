2018-10-07T10:48:45+03:00
Общество

В Перми водитель снял на видео лосенка, который бежал рядом с машиной по городской улице

Пермские охотоведы говорят, что он сильно рисковал [видео]
Андрей МАТЛИН
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Лось словно заглядывал в салон автомобиля. Фото: скриншот группа ВК "Пермь активная".Лось словно заглядывал в салон автомобиля. Фото: скриншот группа ВК "Пермь активная".
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Судя по комментариям автора, видео снято на улице Якутской.

На видеозаписи, которую пермский водитель снял из окна своего автомобиля и выложил на странице группы ВКонтакте «Пермь Активная», видно, что рядом с его машиной долго бежит молодой лось.

Кажется, что он совсем не боится машины и даже с любопытством заглядывает внутрь салона.

В конце концов, водитель советует ему: «Давай домой дуй! Домой!». И, чуть изменив направление, молодой лось послушно забегает в лесные насаждения.

Как объяснили пермские охотоведы, пермский водитель действовал неправильно и сильно рисковал.

- Сейчас у лосей происходит гон – у них брачный период, и они очень агрессивны, - говорит охотовед Андрей Баталов. – В этот сезон, повинуясь инстинкту, лось может атаковать движущийся автомобиль словно соперника, броситься под колеса, такие случаи в Прикамье бывали. Поэтому, завидев сохатого, нужно сразу остановить машину и переждать, пока тот не скроется из виду.

На этот раз ни лосенок, ни автомобиль, к счастью, не пострадали, но в этом году минприроды Прикамья зарегистрировало 77 аварий с участие диких животных.

Ранее в министерстве опубликовали список дорог, где наиболее возможны столкновения с лосями:

- трасса Пермь – Екатеринбург в Пермском и Кунгурском районах;

- трасса М7 подъезд к Перми в Очерском районе,

- трасса Пермь – Березники в Добрянском районе;

- трасса Кукуштан – Чайковский в Кунгурском и Осинский районах.

Теперь, похоже, этот список придется дополнить улицей Якутская.

Напомним, сумма возмещения ущерба в случае гибели лося в зоне действия знака «Осторожно, дикие животные» составляет 80 тысяч рублей.

В минприроды напоминают, что при отсутствии полиса ОСАГО или если автомобилем управляет водитель, который не вписан в страховку, возместить ущерб придется владельцу машины.

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