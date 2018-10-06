В Перми сын из-за ста рублей до смерти избил отца
В Перми в одной из квартир пятиэтажки на улице Братская произошла ссора между 29-летним сыном и его 62-летним отцом. Молодой человек, который нигде не работал, в очередной раз потребовал от родителя денег на спиртное. Парень уже был пьян, но хотел добавить.
- Дай 100 рублей, - требовал он от отца.
Пенсионер отказался дать денег, тогда сын начал избивать его.
- Так он хороший, когда трезвый, - со слезами признается мать парня. – А выпьет – все…
Избив отца, сын ушел из дома, а когда вернулся, нашел его мертвым. От полученных травм мужчина скончался.
Полицейские задержали молодого человека.
- Следственным отделом по Свердловскому району возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», - рассказали в пресс-службе краевой полиции. – Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Свердловский районный суд постановил арестовать молодого человека на два месяца - на время следствия.
Сын убил отца.