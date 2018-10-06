2018-10-06T09:00:00+03:00
Происшествия

В Перми сын из-за ста рублей до смерти избил отца

29-летнему парню грозит срок до 15 лет [видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Перми в одной из квартир пятиэтажки на улице Братская произошла ссора между 29-летним сыном и его 62-летним отцом. Молодой человек, который нигде не работал, в очередной раз потребовал от родителя денег на спиртное. Парень уже был пьян, но хотел добавить.

- Дай 100 рублей, - требовал он от отца.

Пенсионер отказался дать денег, тогда сын начал избивать его.

- Так он хороший, когда трезвый, - со слезами признается мать парня. – А выпьет – все…

Избив отца, сын ушел из дома, а когда вернулся, нашел его мертвым. От полученных травм мужчина скончался.

Полицейские задержали молодого человека.

- Следственным отделом по Свердловскому району возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», - рассказали в пресс-службе краевой полиции. – Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Свердловский районный суд постановил арестовать молодого человека на два месяца - на время следствия.

Сын убил отца.

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