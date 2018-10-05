2018-10-05T11:49:08+03:00
Общество

В Перми полицейские задержали проститутку из Нигерии и ее пятерых подруг

Пока не удалось выяснить, чем занимались эти девушки в Перми
Константин КЯКИНЕН
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В Перми сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнюю гражданку Нигерии. Она призналась, что занималась в Перми проституцией: девушка разместила соответствующее объявление в интернете, а с клиентами встречалась на нейтральной территории. Полицейские задержали иностранку с поличным.

- Оперативники установили, что задержанная и еще пять ее соотечественниц в возрасте от 19 до 23 лет снимают четырехкомнатную квартиру в микрорайоне Парковый, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Жилье им сдавал местный житель через риэлтерское агентство. Девушки сообщили, что приехали в Пермь учиться. В квартиру девушка из Нигерии клиентов не приводила, встречалась с мужчинами на их территории.

При проверке документов выяснилось, что иностранки незаконно проживают на территории России по поддельным визам. У полиции нет доказательств, что подруги задержанной также занимались проституцией,

За занятие проституцией на 25-летнюю гражданку Нигерии составили административный договор. Пока все задержанные девушки содержатся в Центре временного содержания для иностранных граждан, где они пробудут вплоть до окончания следствия. Затем их выдворят за пределы России за нарушение миграционного законодательства.

Полицейские задержали гражданок Нигерии в Перми. Видео пресс-службы МВД.

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