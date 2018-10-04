Пермские энергетики уложили асфальт на площади, равной четырем скверам Уральских добровольцев

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-04T14:19:09+03:00

На улице Осинской после перекладки сетей проезжая часть и тротуар были приведены в порядок.

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Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в рамках ремонтной кампании 2018 года восстановили в Перми 55,6 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия в местах проведения перекладок и ремонтов тепловых сетей. Площадь уложенного асфальтобетона равна четырем скверам Уральских добровольцев.

Всего в ходе подготовки к отопительному сезону вновь заасфальтировано более 44 тысяч квадратных метров дорог, 2,8 тысячи квадратных метров парковочных карманов, 5,2 тысячи квадратных метров технических проездов, а также 3,6 тысячи квадратных метров тротуаров.

Кроме того, после окончания ремонтных работ отсыпано 18 тыс. кв. метров грунта для укладки газонов, установлено 632 бортовых камня и 408 тротуарных поребрика. Все эти меры призваны повысить качество объектов улично-дорожной сети для создания комфортных условий проживания горожан.

Мероприятия по восстановлению благоустройства после ремонтов являются частью федеральной программы «Т Плюс» «Re:Конструкция», в рамках которой модернизируется инфраструктура, от стабильной работы которой зависит теплоснабжение большого количества жителей. Этим летом перекладка сетей с последующим приведением в порядок прошла на центральных улицах Перми: Н. Крисанова, Газеты «Звезда», Н. Краснова, Осинская. Готовятся к сдаче объекты реконструкций по улицам Пермская и Петропавловская.

В 2018 году энергетики обновили в Перми 26 километров тепломагистралей, причем 10 километров – с заменой изношенных теплопроводов на современные в ППУ-изоляции с повышенным сроком эксплуатации до 25 лет. Общие вложение в теплосетевой комплекс по Пермскому краю составили 2 млрд рублей, из них 800 млн рублей – по Перми.