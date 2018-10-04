В Садовый пойдут трамваи, а на Героев Хасана появится велодорожка

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-04T10:02:25+03:00

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Как мы уже сообщали, на реконструкцию улицы Революции в Перми потратят 650 миллионов рублей. Что именно будет сделано во время работ и о других изменениях на дорогах Перми в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов.

Об улице Революции

- Улица Революции будет кардинально обновлена. Сейчас на участке от рынка до улицы Сибирской где-то две полосы движения, где-то три. После реконструкции на всем протяжении этого участка будет четыре полосы: по две в каждом направлении. А по центру улицы Революции пройдет выделенная полоса для общественного транспорта: трамвайные пути, совмещенные с автобусным движением. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи.Сверху на рельсы будет уложено специальное покрытие, по которому смогут передвигаться и автобусы. Это позволит оптимально развивать транспортную маршрутную сеть, даст перспективы трамвайному движению.

Старинный дом, находящийся на перекрестке улиц Революции и Сибирской, расположен в очень неудобной точке. Но проанализировав затраты, мы пришли к выводу, что переносить его будет слишком дорого и отказались от этой идеи. Дом останется на месте, а дорога его обойдет.

Во второй половине октября мы приступим к переустройству инженерных сетей на улице Революции. В апреле-мае начнутся основные земляные работы, чтобы максимально выполнить все за сезон 2019 года.

И готовим задел на будущее - на выходе улицы Революции на бульвар Гагарина уже подготовлена территория для строительства еще одного пролетного строения моста, чтобы расширить этот участок улицы для прокладки там трамвайных рельсов.

О трамваях

- Задача на будущее – проложить трамвайную сеть в спальные районы. На обновленной улице Макаренко сейчас оставлен коридор для новой ветки. В ближайшее время планируется пустить трамваи в микрорайон Садовый. А в перспективе - и дальше. В течение 5-10 лет предполагается объединить трамваи, идущие с площади Восстания и Садового в центр города, с веткой, которая будет проложена вдоль набережной.

Об улице Героев Хасана

- Город давно стремился к реконструкции этой улицы. Работы на ней ведутся с 2008 года. В этом году мы закончим участок до улицы Хлебозаводской. Полностью открыть движение там планируется в начале ноября. Автотрасса в этом месте станет шестиполосной. На дорогу уложено улучшенное, более долговечное покрытие, с учетом того, что здесь основной въезд в город со стороны Екатеринбурга. Сейчас там завершаются работы по устройству тротуаров, установке дорожных знаков, благоустройству. Здесь будет проложена велодорожка, устроены посадочные площадки для пассажиров.

А после сдачи этого участка приступим к реконструкции отрезка между улицами Хлебозаводская и Васильева.