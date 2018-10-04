Энергетики Перми: плановый запуск тепла осложняется безответственными действиями управляющих организаций

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-04T08:36:28+03:00

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В Перми стартовал отопительный сезон. Энергетики «Пермской сетевой компании» ведут активную подготовку системы теплоснабжения города к пуску тепла. За третью декаду сентября отопление было включено в объектах соцкультбыта: детских садах, школах, поликлиниках. Затем начался запуск тепла в жилой фонд.

Масштабы запуска в жилые дома на порядок выше - их порядка 6200. Поэтому время подготовки и наладки теплосетевого оборудования для таких объектов требуется значительно больше, чем у детских садов и школ. Заполнить всю систему теплоснабжения многоквартирных домов города одномоментно невозможно. Каждое здание имеет свою специфику, что отражается на параметрах системы и темпах запуска отопления.

На момент подписания постановления администрации на улице была относительно высокая температура, поэтому УК и ТСЖ взяли паузу, не открывая задвижки. Однако погода внесла свои коррективы - резкое похолодание заставило массово провести процедуру включения на домах.

Если за минувшую неделю в Перми отопление было запущено в 60 домах (1 процент от общего числа), за выходные это число выросло до 11 процентов (700 домов). И только за понедельник-вторник этот показатель увеличился до 2200 (более 36 процентов). Сейчас тепло уже поступает в 4870 многоквартирных зданий (79 процентов).

В настоящее время пусконаладка продолжается, и специалисты ресурсоснабжающей организации в круглосуточном режиме принимают обращения от горожан и ведут регулировку режимов в сетях города. В течение этой недели большая часть этих работ будет завершена, и в квартирах горожан установится комфортная температура.

- Нерадивые управленцы должны увеличить темпы подключения домов к системе теплоснабжения, - считает первый заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Перми Олег Белоусов. - Порядок старта отопительного сезона остается прежним: потребители направляют энергетикам заявку от обслуживающей организации (УК или ТСЖ), после этого будет осуществлена подача теплоносителя. Период пусконаладочных работ занимает до двух-трех недель. Ответственность за своевременный пуск тепла в дома лежит на обслуживающих организациях – УК и ТСЖ, которые должны устранить «завоздушивания», чтобы теплоноситель внутри здания распределялся равномерно. Контроль за деятельностью УК и ТСЖ осуществляет Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края, куда можно обратиться по телефону: 236-21-31.

- Чтобы наладить подачу теплоносителя на вводе в многоквартирное здание, отрегулировать стояки во всех подъездах, проверить циркуляцию, нужно намного больше времени, - говорит технический директор - главный инженер ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания» Вячеслав Ермаков. - Часто специалисты УК или ТСЖ обращаются к энергетикам. В помощи мы не отказываем, но напоминаем: у управдомов было достаточно дней для подготовки, чтобы заранее решить все эти вопросы, которые возникают ежегодно, примерно в одни и те же числа осени.