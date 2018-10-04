В Прикамье цыганам-гастролерам, которые напали на дом 90-летнего ветерана войны и до смерти замучили его дочь, дали по 14 лет

СЕГОДНЯ 07:36 2018-10-04T07:58:47+03:00

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- Это уже не первый случай, когда цыганки-гадалки наводят налетчиков на дома пожилых людей, - говорит прокурор Краснокамского района Михаил Третьяков. - Лет пять назад в Пермском крае уже была череда подобных преступлений. Тогда гадалки тоже обходили дома в деревнях и селах, а потом в этих домах происходили ограбления и убийства.

На этот раз жуткая история произошла в поселке Оверята Краснокамского района.

В ноябре прошлого года сосед 90-летнего ветерана вышел утром выгулять собаку. Он увидел, что дверь в соседней избе подперта поленом. И почувствовал неладное – пожилой сосед, который жил с 51-летней дочерью, болел, из дома никуда не уходил и никогда его не запирал.

Убрав полено, он вошел в дом и увидел страшную картину. На полу, на животе, в позе «ласточки», лежала дочь ветерана. Ее руки и ноги были крепко стянуты веревками за спиной. Она была еще жива и успела слабым голосом сказать, что в их дом ворвались двое, похожие на цыган. Но едва ее привезли в больницу, скончалась от застоя крови.

Ветеран войны не смог пережить смерти дочери и вскоре тоже умер.

Соседи припомнили, что летом этого года в их поселке разгуливала цыганка и предлагала предсказать судьбу. Заглядывала она и в дом ветерана.

Какое будущее она нагадала хозяевам, неизвестно. Но рассудила, что в доме ветерана войны можно будет чем-нибудь поживиться.

И «выписала» и Костромы двух 33-летних цыган – они давно просили у нее подыскать какую-нибудь «работенку».

Полиция удалось выйти на организаторшу преступления, 40-летнюю жительницу Перми, которая проживала на Гайве.

- Когда Смирнова узнала, что жертва ограбления скончалась, она стала обо всем подробно рассказывать, заявив, что не хотела этой смерти, - рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Краснокамскому району СКР Александр Аликин. - Она сообщила, что они с подельниками договорились ограбить этот дом в Оверятах и еще один – в Осе. ИМ что она сама подвезла грабителей к дому ветерана на своих «Жигулях».

Цыганку-гадалку уже судили, ей доли 2,5 года колонии.

И вот теперь дошла очередь и до цыган-гастролеров. Их задержали в Костроме, а потом этапировали в Краснокамск, где и судили.

- Цыгане, надев черные маски с прорезями для глаз, ворвались в дом, где хозяева мирно смотрели телевизор, - рассказали в Краснокамском суде. – Они ударили женщину по лицу, избили, сбили с ног, а затем связали. Они требовали у связанной женщины сказать, где находятся деньги.

Под скатеркой на столе они нашли 2,5 тысячи рублей – больше денег в доме не было: ветеран переводил свою пенсию на карточку, а та хранилась у его старшей дочери, которая живет в Перми.

Тогда налетчики прихватили из холодильника три батона колбасы, а из шкафа - две пачки чая. Больше в доме поживиться было нечем. Женщину они не стали развязывать и на всякий случай достали аккумуляторы из телефонов хозяев, чтобы они не смогли вызвать полицию.

Руки и ноги дочери ветерана налетчики связали так крепко, что сосед не сумел развязать их, а смог разрезать только ножом. Он перенес ее на кровать, позвонил в «скорую».. Через несколько часов женщина скончалась в больнице.

Через месяц скончался и прикованный к постели ветеран, который своими глазами видел, как убивают его дочь, но не мог ничем помочь.

Дочь ветерана погибла в мучениях, поэтому цыганам-налетчикам присудили значительные сроки – по 14 лет каждому. Но отправятся в колонию строгого режима они чуть позже: их еще будут судить в Осинском районе, где они также ограбили дом, связав пожилых хозяев. К счастью, тем удалось выжить.

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