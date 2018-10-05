2018-10-05T12:33:55+03:00
Недвижимость

Недвижимость в Пермском районе: уральские красоты из окна новостройки

«СтройПанельКомлпект» объявил старт продаж квартир в следующем доме ЖК «Белые росы»
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Фото компанииФото компании
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Главный плюс покупки недвижимости в новостройке – это возможность получить в собственность современную квартиру с качественным ремонтом. Отделка от застройщика не требует дополнительных вложений. Праздновать новоселье можно сразу после получения ключей. Заезжай и живи!

Обслуживать такие дома проще и дешевле, а жить в них – одно удовольствие.

Задача при выборе квартиры в новом доме встает лишь одна – какому застройщику на рынке недвижимости доверить свои деньги и возведение вашего личного уголка уюта в большой Перми.

Безопасность – прежде всего!

Обезопасить себя можно, уделив немного времени простому анализу - выбирая квартиру, обращайте внимание на следующие моменты:

1) Сколько времени компания-застройщик на рынке и сколько домов она сдала в эксплуатацию;

2) На каком этапе сейчас возведение здания. Это влияет на то, сколько нужно будет подождать перед заездом в квартиру;

3) Наличие разрешения на строительство и прав на земельный участок у застройщика.

Фото компании

Фото компании

Пермские девелоперы

На рынке новостроек Перми представлен ряд добросовестных застройщиков. Один из них – «СтройПанельКомплект». Ежегодно новоселами жилых комплексов этой компании становится несколько тысяч человек. Только за 2018 год в домах «СПК» новоселье уже отпраздновали в 740 квартирах. К вводу в эксплуатацию в ближайшее время готовится еще ряд объектов.

В октябре застройщик объявляет старт продаж очередного дома в ЖК «Белые росы» по ул. Весенняя, 30. Срок сдачи дома – 2 квартал 2020 года. В 7-этажном доме представлены студии, 1-2-комнатные квартиры и «евро»-2-комнатные, площадью от 24,10 до 37,04 кв.м.

Фото компании

Фото компании

Уют городской застройки во Фролах

Помимо приятной стоимости за «квадрат» стоит отметить также полную строительную отделку квартир, натяжные потолки, систему «теплый пол», индивидуальные приборы учета в каждой квартире, а также функциональный двор и оборудованную детскую площадку.

Тихий и уютный район с удовольствием выбирают для проживания семьи с детьми. Выбирая квартиру в жилом комплексе «Белые росы», вы окунетесь в атмосферу спокойной жизни, уюта загородной среды, зеленой территорий. Магазины, аптеки, салоны красоты, фитнес-зал находятся в шаговой доступности от дома. Рядом с жилым комплексом расположена современная новая школа «Навигатор».

Комплекс реализуется застройщиком с 2013 года, и сегодня здесь проживают уже 600 семей.

Хотите стать новоселом ЖК «Белые росы»? Узнайте, как посетить объект с экскурсией, по тел. 214-05-11 или приходите для открытого разговора в отдел продаж застройщика на объекте или центральный офис, расположенный по адресу: ул. Монастырская, 12б.

Внимательность и информационная открытость, экскурсии на объекты, юридическое сопровождение сделки – отдел продаж «СтройПанельКомплект» предложит вам качественный сервис в каждом аспекте. Застройщик с 57-летним опытом гарантирует комфортные условия выбора, выгодные программы покупки, уверенность и надежность.

Проектные декларации и информация об объектах расположены на сайте www.spk.perm.ru.

Фото компании

Фото компании

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