В новый год - без телевизора?

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-03T09:33:25+03:00

В начале будущего года Россия окончательно должна перейти на цифровое вещание. Это значит, что сразу после новогодних праздников на всей территории РФ будет отключено аналоговое вещание. В Пермском крае без телевизора могут оказаться 27 тысяч человек

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О чем идет речь? Аналоговое - тот тип вещания, на котором еще наши дедушки слушали радио, передача информации осуществляется посредством волнового и электрического сигнала. Цифровое вещание позволяет сигналы сжимать и по тем же каналам передавать на порядки больше информации. Во всем мире уходят от аналоговой технологии (высвобождают частоты под другие нужды). Почти два десятка стран уже это сделали, другие – собираются. Для России переход на цифровое вещание значится в самых ближайших планах.

Первоначально предполагалось, что переход «на цифру» произойдет еще в 2015 году. Но из-за размеров страны и большого количества труднодоступных и малонаселенных пунктов срок перехода был продлен до конца 2018 года. Оператором сооружения и обслуживания цифровой вещательной инфраструктуры является «Российская телерадиовещательная сеть» (РТРС).

Кого же затронет отключение?

По заявлению оператора, цифровая сеть, которая позволит бесплатно транслировать жителям страны 20 каналов первого и второго мультиплекса, охватывает территорию, где проживает порядка 98 процентов населения РФ. Таким образом порядка 2 процентов (то есть 3 миллиона человек) после отключения аналога окажутся вне этой зоны. По оценкам замминистра Минцифрового развития Алексея Волина, в результате отключения аналогового вещания без ТВ могут остаться до 800 000 домохозяйств. И встает вопрос: как они смогут получить доступ к телевещанию.

Для Пермского края эта проблема также актуальна. Без телевещания, согласно данным краевого правительства, рискуют остаться почти 250 населенных пунктов. То есть около 27 тысяч пермяков не смогут смотреть любимые телепередачи.

Что значит для простых граждан переход «с аналога на цифру»? Скорее всего никаких изменений не почувствуют жители крупных мегаполисов и городов, обладатели новых телевизоров, поддерживающих цифровой стандарт вещания или специальных приставок. Не пострадают и подписчики платных телесервисов - кабельного или спутникового цифрового ТВ. Но за то они и платят деньги, чтобы было все стабильно.

Прежде всего, переход скажется на жителях отдаленных поселков, сел и деревень, куда «тянуть» цифровую сеть очень дорого и трудоемко. А также тех гражданах, которые не обновляли телевизор с 2012 года или не обзавелись специальной приставкой-декодером, которая преобразует цифровой сигнал и позволяет его принимать даже старым телеприемникам.

Опасаясь, что часть населения в результате отключения аналога останется без ТВ в новогодние праздники, правительство решило дать гражданам беспроблемно насладиться им еще и в первые дни нового 2019 года. Аналог будет отключен сразу после каникул. Но что потом?

Кабель или тарелка?

Сейчас власти ищут способы решения проблемы. В середине лета появился законопроект, по которому предполагалось, что обеспечить вещание в регионах, где РТРС не успела построить цифровую наземную сеть для эфирного вещания, должны спутниковые операторы. Их в России четыре и все они - частные компании, занимающиеся коммерческой деятельностью. Это МТС, Триколор-ТВ, «Телекарта» и НТВ+. Законопроект предполагает, что граждане самостоятельно закупят оборудование у этих компаний (сейчас средняя стандартная стоимость комплекта без учета акций составляет порядка 7 000 рублей), и еще потратят 1,5-3 тысячи рублей на установку оборудования. Эти предложения еще не приняты.

Компенсировать затраты на приобретение этого оборудования в Пермском крае власти готовы, но только льготным категориям населения - ветеранам войны и тыла и пенсионерам, получающим социальную доплату. К таким категориям граждан в крае относится около 700 человек. Они могут получить компенсацию до 6 тысяч рублей за приобретение спутниковой тарелки. Но им следует поторопиться: льготы действуют только до 31 декабря.

Что же делать в этой ситуации остальным? Либо заменять привычку смотреть телевизор на другие формы досуга. Либо заранее изучить предложения операторов платного ТВ и выбрать себе кабельное или спутниковое ТВ с самыми выгодными условиями.

СПРАВКА «КП»:

Программа переключения с аналогового на цифровое вещание предполагает переход на цифровые стандарты наземного эфирного телевещания, что позволяет передавать трафик через цифровые каналы, с существенным сжатием, используя гораздо меньший объем каналов (частот). Этот процесс происходит во всем мире. Первыми в 2006 году цифровое вещание запустили, а аналоговое отключили Люксембург и Нидерланды. На цифровые стандарты телевещания уже перешли практически все страны Европы, Япония, США, Катар, Саудовская Аравия, Малайзия, Корея, Австралия, Тунис. Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизия. В ближайшее время должен завершиться переход на Украине и в Узбекистане. Одновременно с Россией переход с аналогового на цифровое вещание должен произойти в Аргентине и Сингапуре. Молдавия и Казахстан планируют «перейти на цифру» в 2020 и 2021 годах.