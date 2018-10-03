В деревню Голованово на окраине Перми будет ходить маршрутка

СЕГОДНЯ 07:42 2018-10-03T07:43:11+03:00

А раньше местным жителям приходилось идти до ближайшей остановки полтора километра через поле и лес

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Инициативные пермяки из деревни Голованово (она относится к Орджоникидзевскому району города) решили проблему, которая в течение нескольких лет доставляла местным жителям массу неудобств.

- Да, мы живет в экологически чистом районе на окраине Перми, и летом здесь чудесно - тишина, свежий воздух, речка, - рассказывают жители деревни Голованово. - Наша самая большая проблема - это транспорт. До ближайшей автобусной остановки нужно идти полтора километра по лесной дороге.

Из Голованово добраться до микрорайонов "Молодежный" или "Кислотные дачи", где находятся школы, поликлиники, банк и магазины, можно на автобусе № 48, он ходит по маршруту "Микрорайон Чусовский водозабор - Автопарк".

- Особенно тяжело старикам и школьникам, - говорят местные. - Осенью, когда на улице рано темнеет, дети после второй смены в школе, идут от остановки до дому в кромешной темноте - ни тротуара, ни освещения.

Как рассказали в Общественном центре "Голованово", в этом году по просьбе инициативных жителей из ТОС "Заречный" департамент дорог и транспорта утвердил автобусный маршрут, который планировалось пустить до Кислотных дач, но полностью проблема не решалась.

- Чтобы доехать до улицы Веденеева, где расположены все основные социальные объекты, банки, ресурсоснабжающие организации, пришлось бы делать пересадку, - пояснили в Общественном центре. - И тогда мы решили обратиться за помощью к главе Перми Дмитрию Самойлову.

Встреча с инициативной группой ТОС "Заречный" состоялась 26 сентября в клубе Златогорского.

- На приеме Дмитрий Иванович дал поручение руководству департамента дорог и транспорта рассмотреть возможность, чтобы маршрутное такси следовало не до Кислотных дач, а до улицы Академика Веденеева, - отметила жительница деревни Голованово, председатель ТОС «Заречный» Елена Деткина. - Мы очень рады, что нас услышали, и маршрут будет прямой.

В департаменте дорог и транспорта администрации Перми заверили, что автобусный маршрут 10Т«Деревня Голованово – Кислотные дачи» начнет курсировать уже с середины октября.