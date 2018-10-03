Пермская актриса Катерина Шпица поддается обаянию героя-любовника в фильме «Казанова»

СЕГОДНЯ 06:20 2018-10-03T06:24:17+03:00

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Известная пермская актриса Катерина Шпица выкладывает фотографии со съемок фильма «Казанова» в своем Instagram. Пермячка играет одну из главных героинь картины вместе с Антоном Хабаровым. Кроме того, в сериале снимаются Олеся Железняк, Светлана Родченкова и Ирина Пегова.

Восьмисерийный сериал снимается в Ленинградской области. Фильм рассказывает о советском донжуане-мошеннике, которого сыграл Антон Хабаров. По сюжету в 1975 году в Советском Союзе прокатилась волна преступлений. Богатые и успешные женщины лишались своего имущества, поддавшись обаянию мошенника. Среди обманутых дамочек оказались и зампредседателя райисполкома, и заведующая вагоном-рестораном поезда и многие другие. Одна из женщин попыталась наложить на себя руки, после чего на поиски преступника берутся сыщики Светлана Ходченкова и Сергей Угрюмов. Казанова пытается соблазнить героиню Ходченковой и тут начинается самое интересное.

Кроме Ленинградской области сериал съемки будут проходить в Москве, Крыму, Тбилиси, Ереване и других городах.