СЕГОДНЯ 08:53 2018-10-02T08:58:49+03:00

Великой православной святыне можно поклониться в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

Изменить размер текста: A A

Православные пермяки могут поклониться великой святыне из Греции. На днях в Пермь доставили ковчег с частицей Ризы Пресвятой Богородицы. До 21 октября она будет находиться в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», который построен в память о погибших в авиакатастрофе 14 сентября 2008 года. Он находится недалеко от места трагедии, на улице Лодыгина, 40 а.

Святыню привезли из Свято-Никольского мужского монастыря, он находится в городе Ухта, это Республика Коми. В свое время ковчег с частицей передали обители из Греции.

Риза Богородицы (еще ее называют Хитон Богородицы) – это одежда, принадлежавшая Божьей Матери. В честь реликвии установлен православный праздник - «Положение честно й Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне», который отмечается в июле.

Согласно преданию, риза Богородицы была обретена двумя византийскими аристократами, которые совершали паломничество к палестинским святыням.

К Божией Матери с молитвами обращаются и стар и млад и каждому она помогает.

- Пресвятой Богородице молятся обо всем, - говорит настоятель Архиерейского Подворья храма в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали" Иеромонах Илия (Володин). – Просят об избавлении от тяжелых болезней, обращаются за помощью в семейных делах. Главное, молитва должна быть с верой. Помогают не мощи, а Бог.

Как рассказали в храме, ежедневно здесь будут совершаться Богослужения и акафисты ко Пресвятой Богородице.

Расписание богослужений:

9.00 - Исповедь. Литургия. Молебен ко Пресвятой Богородице

17. 00 - акафист ко Пресвятой Богородице.