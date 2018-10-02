2018-10-02T16:42:51+03:00
Общество

Новая сцена оперного, зоопарк и галерея обойдутся Прикамью в 13 миллиардов

Их потратят за пять лет
Андрей МАТЛИН
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Эскиз проекта новой сцены для оперного театра.Эскиз проекта новой сцены для оперного театра.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермском крае опубликовали инвестиционную программу на ближайшие пять лет. Всего на нее решено потратить 63,5 миллиарда рублей.

В программе перечислены знаковые объекты, которые предстоит построить или реконструировать за пятилетку.

В частности, в подпрограмме «Пермский край – территория культуры» значатся четыре таких объекта. Это строительство новой сцены оперного театра, возведение нового зоопарка, создание культурно-рекреационного пространства на территории завода им. Шпагина с новым зданием галереи и реконструкция зрительного зала КДЦ.

На возведение новой сцены театра предстоит потратить 7 миллиардов, на новый зоопарк – 4,9 миллиарда рублей, на создание площадки с галереей - 1,36 миллиарда, на реконструкцию зала КДЦ – 0,5 миллиарда рублей.

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