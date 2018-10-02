В Перми на реконструкцию улицы Революции потратят 650 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:00 2018-10-01T17:15:24+03:00

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В Перми определили подрядчика, который займется реконструкцией улицы Революции на участке от Центрального рынка до улицы Сибирской. Им стало ООО «Дортехинжиниринг».

Подрядчику предстоит проложить трамвайные рельсы, которые соединят существующие пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи.

Также в рамках реконструкции предусматривается расширение дороги. Сейчас на участке от рынка до Комсомольского проспекта одностороннее движение. После реконструкции оно станет двухсторонним - по две полосы движения в каждую сторону. У школы №9 в границах перекрестка будет сделано сопряжение, чтобы можно было с Комсомольского проспекта беспрепятственно поворачивать на улицу Революции в сторону Центрального рынка.

После реконструкции улица Революции разгрузит улицы Пушкина и Луначарского, а также перераспределит движение по улице Краснова, которая тоже станет двусторонней.

Расширять улицу Революции будут за счет сноса строений, которые находятся в полосе отвода автомобильной дороги, - вдоль стадиона «Динамо». А красивый домик с башенкой на углу Сибирской и Революции уцелеет.

Было много предложений о том, как перенести это здание на новое место: распилить и перевезти по частям, поднять с помощью балок, просунутых через окна, и так далее. Предлагали свою помощь и иностранные фирмы, но требовались слишком большие затраты. В результате проектанты нашли возможность разместить все элементы дороги, не снося памятник архитектуры.

На реконструкцию улицы Революции из бюджета Перми выделят 650 миллионов рублей. Завершение работ запланировано на декабрь 2019 года.