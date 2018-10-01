Убийце пермячки, которая 11 раз жаловалась на его издевательства в полицию, грозит 14 с половиной лет

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-01T16:12:20+03:00

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- Конечно, я перегнул большую палку и сейчас сожалею о том, что случилось, - сказал на суде 58-летний охранник Виктор Меркушев, которого судят за убийство своей соседки. - Но она сама меня спровоцировала и оскорбила, и меня переклинило.

После того, как об этой трагедии написала «Комсомолка», Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских, которые не реагировали на многочисленные жалобы пермячки на своего соседа-изверга. И тот в итоге разрезал ее на куски.

Напомним, конфликт с соседом по лестничной клетке возник у Марины еще десять лет назад, когда женщина сделала ему замечание за то, что он кидает свой мусор мимо мусорного бака.

После этого, по словам мамы Марины, жизнь их семьи превратилась в ад. Сосед дважды избивал женщин (обе лежали в больнице с травмами головы), угрожал убить и просто пакостил: перерезал кабель, ломал замки и срывал почтовый ящик.

Марина и ее родственники написали 11 заявлений в полицию на соседа – изверга, но каждый раз получали отказ. Полицейские присылали бумажки: угрозы убийством носят словесный характер и реальных действий для их осуществления Меркушев не предпринимает. То есть в его действиях не усматривается состав преступления.

Меркушев убил Марину 10 мая этого года. Подкараулил у лифта, сначала несколько раз ударил гидравлическим шлангом по голове ее старенькую маму. А когда пенсионерка упала, напал с ножом на Марину.

5 минут на убийство

- Меркушев разбил мне голову и сломал руку, от боли я сползла вниз по лестнице и стала звать на помощь, - рассказывала на суде мама Марины, которая чудом осталась жива. – Я слышала, как кричит Мариночка, но ничем не могла ей помочь.

Меркушев убивал Марину долгих пять минут. Он буквально изрезал несчастную женщину на куски.

При этом жена убийцы слышала, как в подъезде кто-то истошно кричит и зовет на помощь, но решила, что это балуются дети.

- Мы с мужем в разводе, но жили вместе, - рассказывала на суде супруга Меркушева Татьяна. – Я сама в последнее время стала его бояться. Он пил спиртное, часто проявлял немотивированную агрессию. Постоянно носил с собой нож и резиновый шлаг, говорил, для самообороны.

По словам жены, Меркушев вернулся домой через десять минут. Положил окровавленный нож в пакет и умылся в ванной. Когда за ним пришла полиция, мужчина не стал отрицать, что совершил убийство.

Его судят по статьям «Покушение на убийство двух лиц» и «Убийство». Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.

- Подсудимый совершил особо тяжкое преступление, - сказала на суде государственный обвинитель. - Он представляет повышенную опасность для общества, даже в суде он ведет себя агрессивно.

Прокуратура требует для Меркушева 14 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Вину признал частично

Мама погибшей женщины требует выплатить ей моральную компенсацию в размере пяти миллионов рублей.

Сам Меркушев вину признает частично и утверждает, что умысла убивать Марину у него не было.

- Марина и ее мать вовсе не были такими пушистыми, - сказал на суде обвиняемый. – Ее муж все время пугал меня связями в полиции: мол, мне подбросят наркотики или увезут в лес. Я никого не караулил и не трогал старуху, она сам вниз полетела. В убийстве я, конечно, виноват, признаю. Но что делать, жизнь есть жизнь.

Родственники убитой не верят ни одному его слову:

- Он все заранее спланировал. Когда выходил из квартиры, знал, что не пойдет на улицу и будет ждать Марину у лифта, поэтому был в одних сланцах. В руках держал нож и резиновый шланг. Если он носил их для самообороны, зачем они нужны утром, когда на улице светло и полно народа?

По мнению защиты потерпевших, Меркушев не убил маму Марины лишь потому, что не успел:

- Ему нужно было действовать очень быстро, ведь женщины начали кричать и звать на помощь. Оттолкнув пенсионерку, он переключился на Марину, так как она пыталась открыть входную дверь и спастись.

Преступник заявлял, что в момент убийства находился в состоянии аффекта и ничего не помнит. Тем не менее, экспертиза признала его вменяемым и способным отдавать отчет своим действиям.

- Он совершил сознательные умышленные действия, и даже сейчас у него нет раскаяния и желания извиниться перед людьми, пережившими огромное горе, - сказала на суде адвокат потерпевших Юлия Львова.

КСТАТИ

Кстати, сейчас Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении полицейских Индустриального района Перми, которые не реагировали на многочисленные жалобы Марины и ее семьи.

По версии следствия, силовики подозреваются в халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

- Полицейские не принимали должных мер по неоднократно поступавшим заявлениям жительницы Перми, в которых та указывала на систематические угрозы убийством, исходившие в ее адрес от соседа по дому, - сообщили в ведомстве. - По заявлениям женщины необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверочные мероприятия в полном объеме не проводились. В результате этого мужчина, осознавая свою безнаказанность, совершил убийство.

Если вина полицейских будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.