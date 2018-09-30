2018-09-30T08:26:16+03:00
Общество

Модель из Перми Наташа Поли улетела в Париж, чтобы принять участие в Неделе моды

Она уже выкладывает фотографии с показов в Instagram
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @natashapolyФото из Instagram @natashapoly
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В Париже проходит Неделя моды. Там собрались самые знаменитые модели, дизайнеры, актеры, представляющие тот или иной бренд. Модель из Перми Наташа Поли также отправилась на это грандиозное событие. Уже 28 сентября модель приняла участие в показе, а фотографии с него уже выложила в Instagram.

- «Браво!», «восхитительно», «какая вы красивая», - комментируют снимки поклонники.

natashapolynatashapoly
@olivier_rousteing You Made Me Cry Today From The Joy Of Been There With You What A Show BRAVO @balmain
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Напомним, Наташа Поли - это псевдоним пермячки Натальи Полевщиковой, ее дебют на подиуме состоялся в 2004 году. После этого журнал Vogue включил Наташу Поли в топ-30 лучших моделей. В 2011 году она вышла замуж за голланского бизнесмена Питера Баккера. У супругов растет дочь Александра Кристина Баккер.

natashapolynatashapoly
BRAVO @olivier_rousteing @balmain
8604 отметок «Нравится»57 комментариевInstagram

Сейчас Наташа Поли является одной из самых востребованных российских моделей.

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