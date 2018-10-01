Водительницу пермского автобуса, в котором полчаса возили мертвого бизнесмена, приговорили к 6 месяцам исправительных работ

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-01T14:40:13+03:00

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Мировой судья Свердловского района Перми вынесла вердикт по делу 45-летнего водителя автобуса пятого маршрута Натальи С. Ее обвиняли по статье об оставлении человека в опасности.

Как уже писала «КП», 21 декабря в позапрошлом году 48-летнего пермского предпринимателя Эдуарда Г. почти два часа возили в бессознательном состоянии. Пятерка съездила с пьяным пассажиром два круга - из одного конца города в другой, между остановками «Улица Мильчакова» и «Голый мыс».

Эдуард Г., как уверяют родные, пил редко и только дорогие напитки, которые они с женой привозили из-за границы. Фото: личный архив.

Находясь в пути, водитель автобуса позвонила в «скорую». Но когда диспетчер предложила остановиться, выйти из автобуса и назвать точный адрес ближайшего дома, чтобы выслать туда бригаду, - не стала этого делать. А сообщила адрес автопарка на Ижевской. Но до того, как приехать в парк, съездила еще на конечную остановку на Мильчакова.

- Она сообщила диспетчеру, что человек пьяный валяется прямо на полу, - констатировала судья Елена Меледина. - В суде не нашло подтверждение утверждение водителя о том, что она не знала, что ему плохо. Кондуктор неоднократно предлагала водителю обратиться в экстренные службы. С таким же предложением к нему подходил и один из пассажиров, объяснив, что пробовал его бить по щекам, чтобы привести в чувство, но это ему не удалось.

45-летняя Наталья С. не признала себя виновной.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судья зачитала должностную инструкцию, которую подписывала Наталья С. Согласно этой инструкции она должна была остановить автобус и вызвать полицию, если пьяный ведет себя агрессивно или полицию и «скорую», если ему плохо.

Бригаде «скорой», которая прибыла по указанному адресу на Ижевской, еще 10 минут пришлось дожидаться, пока туда приедет автобус. Когда фельдшер, наконец, смог подняться в салон, он увидел пассажира, который сидел на полу, облокотившись на сиденье. Он пощупал пульс, посмотрел зрачки, и понял, что тот уже полчаса как мертв.

Экспертиза установила, что Эдуард Г. скончался от отравления алкоголем, концентрация спирта в его крови составила 7,2 промилле.

- Эта доза может быть смертельной для человека, но это зависит от многих факторов, - выступал в качестве эксперта на суде заместитель главного врача Пермской станции скорой помощи Юрий Катаев. - В любом случае, если пьяный человек не реагирует на раздражители – это повод обратиться в «скорую».

Сторона обвинения просила присудить водителю Наталье С. штраф в размере 80 тысяч рублей и удовлетворить иск матери умершего на 500 тысяч рублей.

Судья вынесла более мягкий приговор. Иск потерпевшей был удовлетворен частично - обвиняемая должна выплатить ей 100 тысяч рублей. Вместо штрафа судья приговорила водителя к 6 месяцам исправительных работ. Теперь Наталья С. в течение полугода должна будет отчислять в пользу государства десятую часть своего заработка по месту основной работы.

Напомним: приговор по похожему делу, когда в Перми судили кондуктора 77 автобуса, в котором также 2 часа катали по городу женщину с инсультом, был более суровым: матери малолетних детей присудили 80-тясячныйц штраф и 200-тысячную компенсацию мужу умершей женщины.

- Приговором я удовлетворена! – утирая слезы, заявила после суда мать умершего пассажира Вера Константиновна. – Моя цель была обратить внимание работников транспорта: нельзя оставлять без помощи человека, в каком бы состоянии он ни находился. Мой сын в одиночку боролся за свою жизнь два часа, но ему не помогли выжить.

Водитель автобуса от комментариев после суда отказалась. Ее адвокат коротко сообщила, что они обязательно будут подавать апелляцию в вышестоящую инстанцию.

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