Итоги голосования: автобусы в Перми должны быть красными

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-01T10:18:58+03:00

Скоро по Перми будут бегать только такие рейсовые автобусы? Фото: дорожный департамент.

В их салоне будут синие сиденья, а на бортах орнамент в Пермском зверином стиле

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До конца сентября в Перми проходило интернет-голосование на сайте «Управляем вместе». Пермякам предлагали выбрать, как должны выглядеть пермские автобусы.

На выбор предлагалось три цвета: красный, желтый и синий.

Кроме того, жители краевого центра должны были решить: нужно ли наносить на борта автобусов белым цветом орнамент в Пермском зверином стиле? Или их оставить вовсе без каких-либо рисунков?

Наконец, голосующие должны были определиться: стоит ли для всех автобусов предусмотреть единый дизайн интерьера автобусов? Или он может быть каким угодно?

Тут, правда, предлагался всего один вариант: желтые поручни и ступени, синие сиденья и обивка в приглушенных серых тонах.

Так должен выглядеть салон новых пермских автобусов. Фото: дорожный департамент.

- Желтый цвет для поручней и ступеней порекомендовали психологи, - объясняли такой выбор в городском дорожном департаменте. – Так они будут наиболее заметны. А дизайнеры подсказали, что с желтым цветом лучше всего сочетается синий.

Горожане проголосовали за «теплые» цвета

30 сентября голосование было закрыто. А 1 октября его итоги вывесили на портале «Управляем вместе».

- Наибольшее число пермяков проголосовали за то, чтобы по Перми бегали красные автобусы, - прокомментировали итоги интернет-опроса в департаменте дорог и транспорта города. – Это хороший выбор: красный цвет ассоциируется с энергичностью, скоростью, яркостью. Он хорошо впишется в городскую среду и добавит красок в ненастные сезоны года. Кроме того, это - «теплый» цвет, что важно в нашей климатической зоне. Недаром такой же «теплый» желтый цвет лишь немного уступил красному. «Холодный» синий цвет оказался на третьем месте.

Всего в голосовании по поводу цвета автобусов приняли участие 1562 пермяка. За красный цвет проголосовали 585, за желтый – 539, за синий – 438.

Борта автобусов будут украшать орнаменты в Пермском зверином стиле

Поддержали пермяки и идею нанести на борта автобусов символику в виде орнаментов, выполненных в знаменитом Пермском зверином стиле.

Еще во время обсуждения в эфире радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) большинство звонивших высказывались за то, чтобы пермские автобусы чем-то отличались от красных лондонских или желтых берлинских.

По итогам интернет-голосования поддержавших это мнение оказалось в два раза больше. За «звериный стиль» на бортах пермских автобусов проголосовали 1116 пермяков, при 409 - против.

И уж совсем подавляющим получился отрыв при голосовании за интерьер автобусов. За то, чтобы дизайн салонов был единым, проголосовали 1412 пермяков. И только 47 голосовавших считают, что он может быть разным.

Первые красные автобусы могут появиться в апреле

Не останутся ли итоги этого голосования лишь «на бумаге»? Что греха таить, многие проекты, за которые пермякам предлагали проголосовать, так и оставались, в конце концов, только «прожектами».

- Какая разница, какие цвет и орнаменты для автобусов мы выберем? – сомневался один из звонивших в студию радио «Комсомольская правда». – Все равно все борта автобусов заляпают разнообразной рекламой.

- Такого на этот раз не случится, - уверяют в департаменте дорог и транспорта администрации Перми. – Требования к цвету автобусов и облику салонов мы будем прописывать в договорах с перевозчиками, которые с апреля будут заключаться уже в рамках новой транспортной модели города, а к 2020 году должны быть заключены со всеми автоперевозчиками.

В мэрии утверждают, что в ближайшие годы парк автобусов должен практически полностью обновиться.

- К моменту окончания срока договора с перевозчиком автобусы должны быть не старше 10 лет, - объяснили там. - При этом размещать на их бортах рекламу будет запрещено в течение нескольких лет.

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